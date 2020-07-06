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遠雄人壽力挺身障運動好手 贊助殘障體育總會微型保險

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
遠雄人壽贊助殘總選手群微型保險，總經理趙學欣（後排右二）親自出席活動，給予身障選手鼓勵。圖／中華民國殘障體育運動總會提供。
遠雄人壽贊助殘總選手群微型保險，總經理趙學欣（後排右二）親自出席活動，給予身障選手鼓勵。圖／中華民國殘障體育運動總會提供。

疫情解封，近期體育賽事陸續復辦，遠雄人壽為支持身障體育運動，為中華民國殘障體育運動總會身障選手投保微型保險，守護並鼓勵這些在運動場上的身障勇士，追求在逆境中向上的勇氣，以「沒在怕的自信」創造佳績。

遠雄人壽表示，身障者常因外出空間不夠友善、交通不便或遭受歧視眼光，多數皆長期待在機構或家中從事靜態活動，長年累月下不僅增添家照者照顧負擔，更無益於其身心健康；中華民國殘障體育運動總會基於此，持續推展各項身障運動賽事，藉由運動競技降低身障者悲觀心情、促進復健，成立30年來培育了無數身障選手及教練，為我國殘障運動開啟一片天空。今年首度攜手遠雄人壽為教練及選手群投保微型傷害保險，提供全體人員最安心的防護。

遠雄人壽表示，秉持普惠金融精神，配合主管機關照顧弱勢民眾的保險政策，持續捐贈經濟弱勢民眾及社福團體微型傷害保險，主動捐助喜憨兒基金會、伊甸基金會等身障機構，遠雄人壽總經理趙學欣表示：「遠雄人壽長期關心國人健康與社會公益，除提供微型保險及家庭照顧者公益喘息服務，近期再投注心力於運動健康賽事，希望選手每次揮汗競賽的背後，都能擁有保險保護傘，安心訓練及競賽，進一步培育更多優異選手，為國爭光。」為便利機構投保，遠雄人壽公益微型保險不因身障等級差別而有承保差異，並採行流程簡化措施，以善盡保險專業回饋社會，實踐企業永續價值。

遠雄人壽 微型保險 身障者

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