虛擬資產交易糾紛多 金管會提醒注意三大風險

近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件之報導亦多有所聞，金管會提醒，社會大眾應注意虛擬資產相關風險。

一、 虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。

二、 虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，係屬刑事犯罪。另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券，未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證券交易法規定，而應負相關刑事責任。

三、 至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。