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虛擬資產詐騙案件頻傳 金管會提醒民眾注意三風險

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會之前在2017年12月19日及2018年6月22日發布新聞稿，提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險，鑑於近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件的報導，也多有所聞。

因此，金管會再度提出呼籲，包括第一，虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。

第二，虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，是屬於刑事犯罪。

另外，虛擬資產如為證交法第6條規定的有價證券，未依證交法相關規定，在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證交法規定，而應負相關刑事責任。

第三，至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證交法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。

金管會 吸金 詐騙

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