新台幣午盤大漲1.79角 暫收29.430元

新台幣今天午盤大漲1.79角，以29.430元兌1美元暫收，成交金額5.88億美元。

匯銀人士表示，受到全球經濟數據改善影響，提升市場風險偏好，股市暢旺，台股續創波段高點，在外資加大買超幅度下，匯市亦同步偏向匯入，加上逢高出口商賣壓仍多，上周新台幣震盪走升，盤中最高來到29.420元，再創近兩年高點。

周一開盤，新台幣以29.605元兌1美元，升值0.4分開出，甫一開盤，就升破29.5元，市場解讀的楊金龍防線；盤中最高來到29.415元，勁揚1.94角；上午新台幣升值0.6%，升幅依然是主要亞幣中最強。

今天上午股匯雙漲，相較於台股買氣爆棚，匯銀人士表示，匯市成交量相對清淡 ，主要偏向以外資匯入為主，但金額不算特別突出，只是美元買盤太過空虛，因此只要有拋匯就會讓新台幣跳升，出口商眼見賣不到29.500元價位，也只好跟進 ，更讓新台幣易升難貶。

匯銀主管說，上周外資在台股擴大買超，擴大新台幣升值壓力，央行為了消弭新台幣看升的氣焰 ，只能親自出馬滅火，加重干預力道，多次分別在中午、下午收盤前進場拉抬美元，硬生生將新台幣升幅沒收，轉為貶值；展望本周，新台幣可望維持升值走勢，但料將以震盪偏升格局為主。