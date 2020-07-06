網路投保新壽任一張保單滿600元 就抽一次旅遊金

新光人壽今（6）日宣布，看好國旅需求逐步攀升，推出「湊好咖搶抽旅遊金」活動，今（2020）年12月底前登入新光人壽網路投保網站並完成設定好咖圈，不但免費獲贈咖啡電子兌換券，好咖圈成員於活動期間內購買任一張網路投保保單滿額，可立即享有一次抽獎機會。

好咖圈成員只要網路投保新光人壽任一張保單滿600元，都可增加抽獎機會一次，滿1,200元即可累積至二次，以此類推。

活動結束後也將舉行公開抽獎，中獎好咖圈每一位成員都可以獲得價值新台幣3萬元東南旅行社旅遊兌換券，總計最高可以獲得新台幣18萬元的旅遊兌換券。

新光人壽鼓勵大家一起參加湊好咖搶抽旅遊金活動，並視自身需求規劃理想的生活藍圖。

新光人壽表示，網路投保24小時不間斷，新冠肺炎疫情趨緩，民眾防疫意識抬頭，現在消費者多會避免外出人潮聚集之處，宅在家就能透過手機或電腦的網路投保，成為民眾的好選擇。

活動期間內，只要成功登入新光人壽網路投保網站，就可以設定自己的好咖圈，成功設定後分享專屬的連結給親朋好友後，前六名回覆成功登入好咖圈成員（含成立好咖圈人），都可以獲贈一張全家便利商店美式冰咖啡電子兌換券。

活動期間參加好咖圈活動，首次登入成功的民眾，可立即獲贈光點30點，一光點可兌換80點全家便利商店會員點數，或兌換二點UUPON紅利點數。

政府為刺激國內觀光市場，包括振興三倍券與安心旅遊補助都於7月上路。新光人壽也以行動力挺政府政策，除了將員工相關獎勵金及旅遊金投入國內旅遊補助，現也推出網路投保滿額抽旅遊金的活動，一方面希望提振國旅熱度，也藉此鼓勵民眾能趁勢檢視自身需求，增添完善的保險保障。