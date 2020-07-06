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英國保誠人壽：分紅保單具備四優勢

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

國保誠人壽表示，該公司每年5月1日都會公布當年度的分紅宣告比率，近八年來，其所銷售的分紅保單新契約，不論台、外幣，紅利宣告比率都在100%以上，在現今市場變動的情形下，真正發揮分紅保單分散風險、長期平穩的特性，緩和短期市場波動對保戶的影響。

選擇分紅保單時，保險公司的經營成果是相當重要的評估選項。英國保誠人壽以其國際化的資源及穩健的財務，向來秉持著穩健經營的策略，重視法令遵循之外，對於資產負債管理更是嚴謹。

英國保誠人壽2019年淨值比領先市場，突顯其對資產負債管理及財務穩健的重視，英國保誠人壽的投資資產皆以市價為衡量基礎，市場價格波動時，未實現損益將反映在投資報酬率的計算中，資產負債以市價為衡量基礎是未來接軌國際財務報導準則之趨勢。

2019年因股票上漲及利率下跌的影響，對英國保誠人壽的股票及債券部位評價皆有正面助益，在2019年投資報酬率更是名列同業中第一名。

英國保誠人壽所銷售的保單是「自由分紅保單」，紅利分配方式由保險公司決定，是基於分紅保單專屬帳戶過去累積的營運成果及對未來的長期預期，同時考量紅利分配的平穩性，將經營成果逐年穩定地與保戶共享，在此經濟環境不確定的年代，更具一定的穩定度。具備以下四大特色：

一、股債配置：分紅與績效連動，看得到，分得到。分紅保單的投資標的包含股票、債券等配置，可以分散風險，相對穩健。

二、長期回報：透過雙重紅利搭配，波動低，在理財上相對穩健。精選投資績效良好的優質基金經理人為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換。

三、確定比率：每張分紅保單商品的約定紅利分配，明定於保單條款中，且依法不得低於分紅帳戶當年度可分配紅利盈餘之70%。於條款中載明，讓客戶倍感安心。

四、平穩原則：分紅保單具備平穩機制有效降低報酬波動，客戶透過長期持有，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，可緩和分紅帳戶績效、達到更穩定的報酬。當分紅專屬帳戶的投資績效越好，保戶就有機會分享到更多紅利。

另一方面，由於一般民眾很難投資到私募基金，即使有機會接觸，其進入門檻也相對很高，且優質私募基金一般都吸引投資者蜂擁認購，致使市場上常出現基金公司會反之篩選投資者的情況。

基金公司通常會評估投資者投入的金額、資產及財力，投資者要買私募基金並不一定勢在必得。透過分紅保單，一般民眾等於間接參與保險公司的投資組合，可購買到投資門檻相對較高的優質私募基金，這些私募基金的報酬率也相對較高，投資者能有機會達到有效累積資產的效果，分享到保險公司的投資成果。

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