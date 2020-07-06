第二屆公平待客評核 第一金人壽獲金管會肯定

第一金人壽表示，金管會2020年7月2日公布第二屆公平待客評核結果，第一金人壽榮獲壽險業排名前20%，屬金融業前段班資優生。

金管會以書面評核的方式，檢視金融業就「公平待客原則」於2019年之落實情形，當年度共22間壽險公司受評，惟僅四家壽險業者名列前20%。

在本屆業者對本評核制度普遍重視並有相關積極作為之情形下，對獲獎名單中經營年資最淺的第一金人壽來說，尤見其對客戶服務品質的重視。

第一金人壽承襲第一金控對企業社會責任的承諾，長期以來落實集團在「客戶關懷」層面上的行動策略與方針。

自金管會推動「金融服務業公平待客原則」以來，第一金人壽即致力於將原則內化成企業核心文化，並隨著評核制度的發展，於董事會指示下進行公平待客優化作業，增加檢核機制的頻率與效能，希望改變長期以來民眾對金融業者的疏離感。

在公平待客優化作業推動下，第一金人壽從商品開發、銷售、通路及業務員管理、售後服務及申訴處理等多元面向著手進行各項行動方案，期能提供金融消費者更優質服務。