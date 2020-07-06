為什麼人人想擠外商窄門？連熱門本土企業薪資也被打趴

為什麼那麼多人才想擠進外商的窄門？數字會說話！根據工作網站「比薪水」統計，網際網路、半導體、消費性電子產品三大產業，就連熱門的本土公司「薪」情都沒有外商公司來得好。

根據工作網站「比薪水」針對熱門產業中三大熱門本土公司薪水落點與外商比較的調查結果發現，PChome Online 網路家庭國際資訊平均月薪38,181元，與香港商雅虎資訊相比，平均月薪低了14,322元，甚至還比網際網路相關業產業平均月薪低了3,870元。

在半導體部分，本土企業日月光半導體平均月薪42,889元，與 NXP台灣恩智浦半導體相比，平均月薪低了7,856元，又再與半導體製造業產業平均月薪低了8,436元。

消費性電子產品製造業產業的指標本土企業HTC Corporation宏達國際電子平均月薪53,409元，與 SAMSUNG 台灣三星電子相比，平均月薪低了13,648元，但與消費性電子產品製造業產業平均月薪高了3,673元。

比薪水公關戴詩雅表示，透過比較更明確瞭解到外商公司與本土企業的差距，也可以明白為什麼那麼多人才想擠進外商的窄門。

不過，戴詩雅也說，雖然外商的薪水高出本土公司不少，但薪水也不代表一切，公司的環境、文化、制度、工作型態甚至是穩定度，都是選擇工作時很重要的考量。

以出差舉例，外商公司因總部皆設在國外，規模較大的公司甚至在全球各地皆有據點，因此很多時候會需要配合駐點在海外，對於已有家庭的人來說，就不一定適合。

戴詩雅建議，求職時務必要先瞭解自己需要的工作輪廓，且深入認識該公司、甚至是團隊實際的狀況，不要跟著時下流行，或是針對熱門公司來求職，適合自己的工作才能走得長遠。