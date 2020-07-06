黃金創9年新高價 專家：把握回落時低接

全球疫情風險在各國啟動解封，恢復經濟活動後再次升溫，此外國際貿易戰亦重新陷入緊繃狀態，在眾多不確定因素交錯下，持續推升金價走高，8月黃金期貨於7月1日收盤價達到每盎司1800.5美元，創下自2011年9月來新高。

法人指出，在市場前景未明朗前，黃金等避險商品將續呈多頭格局，建議投資人逢金價拉回時可評估自身風險屬性分批進場，透過增持黃金部位，提升投組配置避險功能。

國際肺炎疫情持續擴散，世界衛生組織（WHO）於6月29日宣布，全球單日新增確診病例再創新高，24小時內新增染疫病例逾18.9萬人。不僅全球累計確診病例突破1,000萬，因染疫病故案例也逾50萬，顯示全球染疫病例攀升的同時，恐將持續衝擊國際金融市場。

美國知名外匯經紀商安達（Oanda）分析師便指出，股市目前最大的風險變數，便是第二波疫情，不僅可能再次封殺美國經濟，並恐導致全球經濟再次停擺。市場也預期將有更多資金為尋求避風港，而湧入包含黃金在內的避險性資產。

此外，美國聯準會（Fed）將原有的緊縮貨幣政策改向為寬鬆，利率由升轉降，聯準會主席鮑威爾更指出，未來不確定性仍高，此發言讓市場更為篤定，聯準會中短期內應維持寬鬆貨幣政策不變，此舉不僅將使國際主要央行一同吹起「降息風」，也令美元指數缺乏大漲動能，不論是低利率環境，抑或弱勢美元格局，都有助對金價形成支撐。

元大投信黃金研究團隊指出，雖然近期隨著金價攀上9年新高，部分投資人選擇獲利了結，金價也因此自高點回落，不過肺炎疫情陰霾仍壟罩全球，美國單日新增病例數創紀錄，提升了二度封鎖關閉的可能性，國際政經情勢也不樂觀，在眾多不確定因素影響下，金價中長線仍看多，金價拉回之際，反而為投資人逢低進場的好時機。

元大投信建議，可透過ETF等金融商品增持黃金部位，動態調整黃金相關資產約佔個人資產的5~10%，提升整體資產配置的避險效能、降低波動性，尤其把握金價回落時低接，更能有效發揮黃金的避險性質。

高盛預期在未來一年金價可望來到2,000美元，花旗亦將黃金未來3個月的現貨價格調升至1,825美元，市場普遍認為2020~2021年黃金將持續維持多頭走勢，瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）預期至少將持續至2021上半年。