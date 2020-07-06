台灣壽險先蹲後跳 疫情過後保費連減2年然後旺到2030

疫情爆發重創全球經濟，保險業也無法幸免於難，由於全球經濟活動全面喊卡，衝擊到保險需求，安聯人壽表示，預計2020年，全球保費收入將縮減3.8%，其中壽險所受到的影響可能大於產險，二者的成長率分別為-4.4%和-2.9%。

根據「2020安聯全球保險報告」顯示，新冠肺炎的影響力度恐是全球金融危機的三倍，全球保費收入將因此下滑1.0%。 與發生前的增長趨勢相比，疫情將從全球總體保費中削減約3,600億歐元（壽險：2,500億歐元，產險：1,100億歐元）。

在台灣方面，安聯表示，台灣的保險市場在2019年已達到「稍微放緩」，保費收入減少了1.6％，主要是壽險業務所拖累（-2.1%，而產險則為5.6%）。2020年將更為嚴峻，保費恐銳減6%，反映出壽險市場的跌幅甚至更大。

疫情過後，台灣將經歷連兩年保費減少，然後強勢復甦，安聯預期，台灣的保險業2021年將出現強勢復甦，預計市場成長將躍升7%以上；至2030年的10年期間 ，台灣有望以每年3.9%的穩定速度持續成長，這充分顯示出台灣的保險市場既是亞洲地區、也是全球發展最快的市場之一，人均保費 在2019年達到4,068歐元、約18%的普及率，都是全球最高的比率之一，此二數字反映了壽險在台灣的社會保障體系扮演著絕對重要的角色。