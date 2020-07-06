先找防禦、後尋反攻 新興債市迎接區間緩和彈力

根據最新統計，6月份風險性資產趨於震盪，疫情再起疑慮造成短線干擾，所幸未影響整體投資市場信心。富蘭克林華美投信表示，雖說新冠肺炎疫情對新興國家經濟與財政形成考驗，但隨著美國聯準會推出大規模購債計畫、無限QE寬鬆政策延續下，債市短線仍具反彈力道，而新興債市仍可見回升、僅是步調較緩和。

富蘭克林華美投信表示，對於基礎建設與醫療系統健全度較為落後的新興國家來說，新冠肺炎疫情潛藏著考驗，目前將持續關注市況發展，預期在新冠肺炎衝擊數個月後，新興國家可能將迎接某些投資契機進場的時點，像是待疫情掌握後的利空出盡區間反彈力道，或是經濟陸續解封下，搭配金融市場氣氛改善，相關新興國家主要貨幣兌美元普遍止貶回升，這些將是下半年至明年初可觀察的投資契機。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，現階段雖謹慎看待整體新興市場，不過仍可透過精選持債、以較低波動題材的布局策略，度過眼前基本面低基期階段，並等待下一波投資機會來臨。在風險評估上，仍需長期留意整體匯市與市場信心面連動，以及新興國家人口結構與展延外債的期限與比例，較可評估間接對市場的衝擊效應。

操作策略面上，張瑞明表示，現階段為了配置防禦型資產，將會持續採取提高流動性、降低對當地債市敏感度的新興貨幣避險機制，搭配短存續期、精選持債來建構投資組合。第二階段將依市場狀況，陸續尋找反守為攻的投資機會，或轉向低估資產：如新興貨幣、較長存續期債券、特定主權債或公司債等標的。展望後市，考量新興國家個別差異較大，除了精選債券機會外，也將觀察市場工具以追求總報酬極佳化為目標。