快訊

魔化特戰菁英？德軍特種部隊KSK的「納粹崇拜」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先找防禦、後尋反攻 新興債市迎接區間緩和彈力

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

根據最新統計，6月份風險性資產趨於震盪，疫情再起疑慮造成短線干擾，所幸未影響整體投資市場信心。富蘭克林華美投信表示，雖說新冠肺炎疫情對新興國家經濟與財政形成考驗，但隨著美國聯準會推出大規模購債計畫、無限QE寬鬆政策延續下，債市短線仍具反彈力道，而新興債市仍可見回升、僅是步調較緩和。

富蘭克林華美投信表示，對於基礎建設與醫療系統健全度較為落後的新興國家來說，新冠肺炎疫情潛藏著考驗，目前將持續關注市況發展，預期在新冠肺炎衝擊數個月後，新興國家可能將迎接某些投資契機進場的時點，像是待疫情掌握後的利空出盡區間反彈力道，或是經濟陸續解封下，搭配金融市場氣氛改善，相關新興國家主要貨幣兌美元普遍止貶回升，這些將是下半年至明年初可觀察的投資契機。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，現階段雖謹慎看待整體新興市場，不過仍可透過精選持債、以較低波動題材的布局策略，度過眼前基本面低基期階段，並等待下一波投資機會來臨。在風險評估上，仍需長期留意整體匯市與市場信心面連動，以及新興國家人口結構與展延外債的期限與比例，較可評估間接對市場的衝擊效應。

操作策略面上，張瑞明表示，現階段為了配置防禦型資產，將會持續採取提高流動性、降低對當地債市敏感度的新興貨幣避險機制，搭配短存續期、精選持債來建構投資組合。第二階段將依市場狀況，陸續尋找反守為攻的投資機會，或轉向低估資產：如新興貨幣、較長存續期債券、特定主權債或公司債等標的。展望後市，考量新興國家個別差異較大，除了精選債券機會外，也將觀察市場工具以追求總報酬極佳化為目標。

疫情 肺炎 債市

延伸閱讀

MLB／疫情危機 白襪、國民4位球員確診新冠肺炎

歐美企業透支 財務面臨崩潰

全球市場觀測站／新興美元主權債 錢景亮

券商辦ETN講座 有賞

相關新聞

美元優利定存 最高1.45%

美國聯準會為因應新冠肺炎疫情大舉降息後，國內美元定存專案「2」字頭利率已絕跡江湖，放眼市場上最優惠的美元定存專案，目前以...

新巴塞爾協定帶來四變革 銀行增資壓力有解

金管會決定跟進國際標準採行新版巴塞爾協定，新協定對銀行資本規定有多項重大改變，包括對無信評的中小企業增訂較低的風險權數，...

先找防禦、後尋反攻 新興債市迎接區間緩和彈力

根據最新統計，6月份風險性資產趨於震盪，疫情再起疑慮造成短線干擾，所幸未影響整體投資市場信心。富蘭克林華美投信表示，雖說...

國泰世華推App 攻企金

新冠肺炎疫情席捲全球，帶出企業遠距辦公需求，國泰世華銀行推出的「Global MyB2B App」，透過手機也能處理金流...

新協定上路 四家銀行有意採IRB計提資本

新版巴塞爾協定對銀行採用內部評等（IRB）法計提資本，增設三條件，以避免銀行藉此低估風險，IRB法算出的資本需求相對低，...

券商辦ETN講座 有賞

為了活絡市場交易，櫃買中心祭出各項獎勵措施，除了下半年繼續補助證券商舉辦ETN投資人講座，近期也統計債券等殖成交系統買賣...

策略經營／智能化資產管理 求新求變 服務更多元

元大投信率先在台灣引入被動式基金，近年看準智慧化，成為國內最早導入智能技術的資產管理業者。元大投信董事長劉宗聖指出，過去...

下半年最夯神卡比一比

今年上半年，玉山銀行信用卡Only卡紅利里程最高5.4％回饋，和台北富邦銀行J卡的3%全面回饋、總金額無上限，被網友稱為...

銀行衝發卡量 三倍券助攻

以往信用卡大戰都聚焦在中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台新銀以及北富銀等前五大發卡行，但7月起，各銀行推出三倍券綁信用卡好康...

實施零利率、負利率、買公債買股票？央行「Say No」

台灣會不會師法美國、日本、歐洲等先進國家實施零利率、負利率，或從市場上買入股票與公司債？除中央銀行總裁楊金龍數度表態「台...

5G開台 證券商瞄準年輕世代拚數位轉型

全球化投資加上瞬息萬變的年代，「資訊力」及「便利性」成為現代人投資理財重要的關鍵，配合5G世代來臨，證券商瞄準年輕世代族...

存美元看過來！國銀高利美元優存專案 這幾家最高

美國聯準會為因應新冠肺炎疫情大舉降息後，國內美元定存專案「2」字頭利率已絕跡江湖，放眼市場上最優惠的美元定存專案，目前以星展銀行1個月期1.45%為最高...

熱門新聞

台積電再奪索尼CIS大單 雙方合作延伸至28奈米

他為了享三倍券優惠考慮辦新信用卡 內行人解析：無關振興

劉揚偉掌舵鴻海滿周年 發給同仁的一封信全文大公開

新冠疫苗開發 四台廠趕進度

蔡英文到超商預購三倍券喊「簡單方便」 還加購熱咖啡

百萬換車潮 商機上看千億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。