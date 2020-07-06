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國泰世華推App 攻企金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

新冠肺炎疫情席捲全球，帶出企業遠距辦公需求，國泰世華銀行推出的「Global MyB2B App」，透過手機也能處理金流，而且可為管理階層和員工開通不同使用權限，一次打通企業成長兩大關卡：金流、人力優化。

國泰世華銀表示，未來企業金流管理將不再侷限於辦公室，薪資轉帳、線上解匯、收付帳款追蹤等，都能透過手機完成；同時，App亦提供客製化設定，落實透明化、即時化、分層整合需求，成為企業優質財務管理。

國泰世華銀行於2015年推出網頁版「全球企業網路銀行Global MyB2B」，提供現金管理、全球帳戶整合、貿易融資等金融產品及服務，讓薪資轉帳、跨境調撥、繳費繳稅等都能在網頁上完成。

隨著國泰世華銀行在亞太區的業務擴展，全球企業網路銀行「Global MyB2B」迅速覆蓋至各海外營運據點，串連台灣、大陸、香港、新加坡、馬來西亞、越南、寮國、柬埔寨、菲律賓等各分支機構及子行間的銀行網絡，為企業客戶海內外營運打下堅實基礎，成為服務業、零售業及海空運輸等大型台資企業跨境經貿較佳夥伴。

2020年國泰世華再推出「Global MyB2B」App版，將原本只能在電腦上操作的網路銀行，升級成行動版手機App，首重安全性、便利性和直覺化操作，採用多種登入方式，如指紋、手勢圖形或人臉辨識等，企業主或企業財務主管只需要透過手機即可隨時追蹤金流去向。

同時將可大幅改變財務會計人員作業方式，省去臨櫃辦理的時間成本，透過手機即可完成轉帳匯款、線上解匯和外幣換匯等金融服務，力助中小企業、新創公司提升營運效能。

國泰世華「Global MyB2B」App版，亦可進行員工薪資撥轉，企業員工則可利用國泰世華「行動銀行App」查詢電子薪資單。從企業端到員工端，提供更便利的服務。

薪資 馬來西亞 新冠肺炎

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