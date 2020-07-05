實施零利率、負利率、買公債買股票？央行「Say No」

台灣會不會師法美國、日本、歐洲等先進國家實施零利率、負利率，或從市場上買入股票與公司債？除中央銀行總裁楊金龍數度表態「台灣不會負利率或零利率」外，央行也對先進國家採取的「非傳統貨幣政策」，像是央行資金挹注股市、公司債等風險性資產效果打上問號、暫無跟進打算。

對於美國多透過特殊目的機構（SPV）運作融通機制及資產購買計畫，包括公司債、商業本票、房貸抵押擔保證券（MBS）等，楊金龍在6月下旬的理監事會議會後記者會上強調，我國金融結構是以間接金融為主，商業本票、公司債市場規模有限，央行貨幣政策較難透過購買企業發行的票券、債券提供市場流動性。

另外，在本次疫情期間，我國商業本票、公司債市場穩定，未出現信用緊縮、利率上升情形，國內金融市場流動性充裕，未受到疫情影響，加上央行政策工具完備，包括公開市場操作與各類融通機制等，可充分支應銀行體系與金融市場的資金需求，所以台灣央行不會跟進美國聯準會，買入企業發行的債票券。

央行過去在報告裡不只一次的發布負利率政策「弊大於利」，尤其是政策對推升通膨預期及核心通膨的效果仍屬有限，但因侵蝕銀行業獲利，弱化銀行中介功能導致信用成長放緩，影響貨幣政策的傳遞功能。此外，負利率政策也不利金融穩定；如負利率政策可能鼓勵投資者及銀行為追求較高的收益而承擔過度風險，而家計部門亦可能因房價上升致債務負擔增加。

金融圈人士分析，以此觀察，央行對「非傳統」貨幣政策工具的效果頗為質疑，暫時沒有跟進先進國家央行執行此類政策的計畫。