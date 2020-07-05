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存美元看過來！國銀高利美元優存專案 這幾家最高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

美國聯準會為因應新冠肺炎疫情大舉降息後，國內美元定存專案「2」字頭利率已絕跡江湖，放眼市場上最優惠的美元定存專案，目前以星展銀行1個月期1.45%為最高，另外，上海商銀、元大銀行、渣打銀行和瑞興銀行等，也紛紛推出逾1%的美元存款優惠，吸引外匯投資人目光。

星展銀行推出的1個月期美元定存專案，利率高達1.45%，限「全新星展豐盛理財客戶」且為新資金，單筆承作門檻10～30萬美元，若為「星展豐盛理財客戶」，利率則為1.35%。另外，單筆承作門檻2～10萬美元，不論是「星展豐盛理財客戶」或「全新豐盛理財客戶」，1個月期利率均為1.08%，活動期間至8月底為止。

上海商銀「美元優利定存專案」，3個月期美元優利定存，利率最高1.38%，限以新台幣或其他外幣結購，可與網銀以及臨櫃辦理，臨櫃門檻最低5,000美元，網銀最低1,000美元。

另外，上海銀還推出網路銀行承作3個月期優惠年息1.18%，臨櫃承作3個月期優惠年息1.08％等專案，活動期間至9月底止。

元大銀行則是3個月期1.28%、1個月期1%，限制為新資金，單筆臨櫃3,000美元以上，活動至7月底止。

在美元活存部分，渣打銀行祭出1.3%的高利優惠為同業最高水準，承作條件為新增活存10萬美元以上並完成登錄，且符合相關條件，利率最高可達1.3%，活動至9月底止。

除活存外，渣打銀行另推出3個月期1.2%的美元定存優惠，單筆門檻為6萬美元，限以新資金承作，活動至7月底止。

瑞興銀行單筆門檻1,000美元以上，7個月期美元定存利率1%，且新舊資金均可適用，但限透過網路銀行與該行理財App申辦，活動至8月底止。

銀行主管分析，在肺炎疫情未見好轉下，主要央行將持續維持寬鬆貨幣政策，

定存 美元

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