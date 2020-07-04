低利率時代收益需求更強勁 13檔新基金搶在7月開募

雖然疫情仍未完全控制，但股市已脫離谷底，新基金也出現報復性募集，7月有13檔新基金開募，擺脫第2季的低迷景象。這些新募基金主要為債券及多重資產基金，股票基金則多數為台股基金，關鍵詞都是「收益」。

7月有四檔股票基金開募，其中高達三檔為台股基金。國泰台灣高股息基金以台股的高息為特色，配息級別除每月配息以外，每半年再配息一次。合庫台灣高科技基金主要投資5G、人工智慧（AI）、物聯網等新科技。新光全球宅經濟基金則是國內首檔宅經濟基金。

至於「國泰永續高股息」，則是國內第一檔結合ESG永續企業及高股息的ETF，也是第一檔採取每季配息的台股ETF。這檔ETF來勢洶洶，有與元大高股息（0056）一別苗頭的味道。

多重資產基金則有三檔，包括聯邦高息策略多重資產基金、安聯特別收益多重資產基金、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金。安聯的新基金主要投資兼具股債特質的「特別收益」（Preferred Securities），瀚亞這檔基金則是國內第一檔納入債券持有到期機制的目標日期基金。

純債券基金也有三檔，即瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金、凱基全球ESG永續高收益債券基金、合庫美國短年期高收益債券基金。另外，宏利投信首度推出傘型組合基金，以準備退休金為主軸，三檔子基金分別針對積極、穩健及保守投資屬性。