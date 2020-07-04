理專疑挪用千萬 金管會擬重罰玉山銀

玉山銀行昨爆出有不肖理專挪用客戶資金，這已是玉山銀今年二月被開罰後，再發生理專監守自盜案。金管會銀行局局長莊琇媛昨證實此事，目前正待玉山銀行送交調查報告，才能確定涉案金額。她指出，若涉案期間長達很多年，顯示的是銀行積弊已深，不排除對玉山銀加重處罰。

昨傳出玉山銀高雄鳳山分行一名理專疑因投資失利，違法挪用客戶資金上千萬元。莊琇媛表示，六月底玉山銀已向金管會通報重大偶發事件，涉案實際金額玉山銀仍在調查中，主要是因理專被輪調到其他分行，原客戶發現帳戶異常，主動向玉山銀檢舉，整起案件才爆發。

玉山銀行表示，此個案是理專個人與顧客間疑有資金異常往來的情事，第一時間即積極清查了解中，並已主動聯繫可能受影響的顧客，以確保顧客權益，目前已通報主管機關並移送司法偵辦。

今年玉山銀已出現第二起理專監守自盜案，是否對玉山銀加重開罰？莊琇媛表示，首先要看玉山銀的調查報告，如果涉案理專跟客戶不正當資金往來已有很多年，顯示銀行內部積弊已深，玉山銀正將該理專經手的案件都查核一遍，看問題到底是從何時開始。

另一考量是玉山銀是否有按照今年上路的「理專十誡」要求去做，如果此案發生是在理專十誡之前，會考量玉山銀的內控與稽核的責任；若此案是因理專十誡中要求理專輪調而被發現，顯示理專十誡的控制措施具有成效。