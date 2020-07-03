楊金龍展鐵腕！央行一日兩阻升 匯市上演三驚奇

中央銀行總裁楊金龍展現捍衛匯市鐵腕，今（3）日兩度出手阻升，使台北匯市上演三大驚奇，不僅盤中高低震盪達2角，匯價也從最多升值1.66角翻貶2.3分後作收；匯銀主管說，央行不只守住29.5元技術價位，甚至還宣示性的把匯價壓貶至「29.6」字頭，以撲滅新台幣匯率升值氣焰。

在央行尾盤大舉買匯下，新台幣匯率今日貶值2.3分，收29.609元，總成交量10.727億美元。

「外資還在匯入，新台幣升值格局並未改變，但是老大也很用力阻升，所以尾盤翻貶作收」，匯銀主管表示。

對於近期匯市交易量不大，匯銀主管解釋，因季底剛過，出口商通常在月初拋匯並不積極，再加上外資雖然匯入，但量並不大，美元買盤也不踴躍，只有少數進口商，所以成交量並未明顯放大。

近期台北股匯市資金行情發酵，匯銀主管說，新台幣匯率下周仍有機會續升，震盪區間估計為29.3~29.6元。

外匯交易員還說，今天「老大」下手很重，午盤一口氣拉下1.6角的升幅，令新台幣貶值暫收，頗有恫嚇市場的意味；儘管下午匯價照常升回去，央行也沒放任，下午3時過後二度揮軍出征，再將新台幣匯率壓貶至29.609元，貶值2.3分後才收盤。

「不是只要29.5元，老大甚至把匯價拉至29.6字頭，展現捍衛匯率的決心」，匯銀主管說。