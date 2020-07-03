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陸股打底完成帶量突破關卡 相關ETF包辦周漲幅前九名

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

新冠肺炎疫情再起，全球許多股市本周高檔震盪。在台掛牌的ETF中，本周以陸股正向、台股正向及美債正向ETF最強勢，原油、VIX及美股正向ETF最弱勢。

上證指數打底完成，指數連紅四天，帶量突破3,000點及3,100點，本周大漲5.8%，今年以來的報酬率由黑翻紅，仍是最強勢亞股。陸股相關ETF包辦本周所有ETF漲幅一到九名。

其中，國泰中國A50正2（00650L）、元大滬深300正2、富邦上証正2表現最優，全周漲幅都超過13.3%，為本周所有ETF漲幅前三名。另外，國泰中國A50、FH滬深單周漲幅也都超過6%。

台股同樣連漲四天，科技股領漲，加權指數全周上揚2.1%，扣關12,000點，今年以來的跌幅縮小到不到1%，在主要亞股中僅次於上證指數。櫃買指數全周漲4.3%，累計今年以來已上漲11.4%，在亞股主要指數中數一數二。

在台股相關ETF中，以群益台灣加權正2漲5.6%最強，為本周所有ETF漲幅第十名。元大台灣50正2、富邦台灣加權正2、國泰台灣加權正2都有5.3%以上的周漲幅。

美股表現紛歧，NASDAQ指數一枝獨秀，站上10,000點之後一路向上，再創歷史新高，帶動富邦NASDAQ正2全周漲2.2%。不過，其他兩大指數表現欠佳，元大S&P500正2全周跌0.3%，國泰美國道瓊正2則跌3.2%。

ETF 國泰 台股

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