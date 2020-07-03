錢滿為患！央行定存單利率跌新低 餘額破8兆1創新高

國內資金市場淹大水，銀行急覓資金去化管道，中央銀行今（3）日標售364天期定存單，得標利率僅0.303%，為歷史新低紀錄，較前一個月下滑3個基本點。市場游資充裕，也反映在央行定存單餘額締造新猷上；截至今日為止，央行定存單餘額為8兆1329.9億元，續創歷史新高。

原先市場預期，央行本期364天期定存單標售利率最低約0.31%，沒想到市場積極壓低利率競標，導致得標利率下探0.303%，締造歷史新低紀錄，甚至就快失守「0.3」字頭。

目前央行每月固定標售一期364天期定存單，金額為1,700億元，得標利率落於0.303%為歷史新低水準，投標倍數為2.12倍。

銀行主管指出，雖然本期定存單的投標倍數並未創高，但進場投標的業者為確保拿得到籌碼，不惜血本壓低利率競標，進而導致得標利率比市場預期更低。

統計顯示，7月以來，央行持續增加游資沖銷，截至今日為止，央行定存單共計到期7,998億元，央行沖銷金額為9,861.9億元，亦即在此期間內，央行自市場上多收回了1,863.9億元的資金。

光看今日一天，央行定存單到期金額為1,873億元，央行定存單發行量2,651億元，等於是多從市場上收回778億元的錢。

央行發行定存單的目的是為了沖銷餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰；目前央行定存單餘額已突破8.1兆元，創歷史新高。

央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，其中364天期與2年期定存單採每月一期標售方式，金額為1,700億元與400億元。

至於短天期定存單，則採銀行向央行申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率0.11%。

自今年4月起，央行7天期與28天期定存單為每日發行，91天期與182天期定存單將由過去的每日發行，改為每兩周發行，原則上兩者將採隔周發行。