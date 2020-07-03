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劉炳輝遭判刑自行請辭 前彰銀董座張明道接板信董座

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
劉炳輝（左）。本報資料照片
劉炳輝（左）。本報資料照片

板信商銀今（3）日公告，原任董事長劉炳輝自行請辭，經常董會通過，將由副董事長、前彰銀董座張明道接任，自今日起生效。劉炳輝未依法在財務報告中揭露正確重大交易資訊，一、二審依違反證券交易法申報公告不實罪判刑3年6月，最高法院日前駁回上訴定讞。

由於劉炳輝被判定讞，董座的職缺不是當然解任就是自行請辭，最終劉炳輝選擇在今日自行請辭，該行也隨即召開常董會，選任張明道作為新任董座。

張明道於去年4月公股金融事業人事大地震後離開彰銀，時隔不到數月，受到板信銀劉家青睞，延攬至板信銀任三雋建設法人代表並出任副董一職。如今，再度升任板信銀的董事長，外界相當看好。

張明道過去曾任金管會檢查局副局長、銀行局局長、台灣金控暨銀行總經理以及彰化銀行董事長。張明道不僅是公務體系出身，更任過泛公股高層，實戰經驗相當豐富，加上到板信銀已一年多的時間，由他升任董座一職，應可馬上上手。

板信銀等非上市櫃銀行，都相當喜歡公股人才，因業務相似，主攻不動產融資、企業授信案等，小銀行也期許透過延攬公股金融事業退休人才，進而開拓自身銀行的業務量。

明道 彰銀 彰化銀行

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