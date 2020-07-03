國泰世華推企金網銀App 薪資撥轉一指搞定

新冠肺炎疫情席捲全球，帶出企業遠距辦公需求，國泰世華銀行推出的「Global MyB2B App」，透過手機也能處理金流，而且可為管理階層和員工開通不同使用權限，一次打通企業成長兩大關卡：金流、人力優化。

國泰世華銀表示，未來企業金流管理將不再侷限於辦公室，薪資轉帳、線上解匯、收付帳款追蹤等，都能透過手機完成；同時，App亦提供客製化設定，落實透明化、即時化、分層整合需求，成為企業優質財務管理。

國泰世華銀行於2015年推出網頁版「全球企業網路銀行Global MyB2B」，提供現金管理、全球帳戶整合、貿易融資等金融產品及服務，讓薪資轉帳、跨境調撥、繳費繳稅等都能在網頁上完成。

隨著國泰世華銀行在亞太區的業務擴展，全球企業網路銀行Global MyB2B」迅速覆蓋至各海外營運據點，串連台灣、大陸、香港、新加坡、馬來西亞、越南、寮國、柬埔寨、菲律賓等各分支機構及子行間的銀行網絡，為企業客戶海內外營運打下堅實基礎，成為服務業、零售業及海空運輸等大型台資企業跨境經貿較佳夥伴。

2020年國泰世華再推出「Global MyB2B」App版，將原本只能在電腦上操作的網路銀行，升級成行動版手機App，首重安全性、便利性和直覺化操作，採用多種登入方式，如指紋、手勢圖形或人臉辨識等，企業主或企業財務主管只需要透過手機即可隨時追蹤金流去向。

同時將可大幅改變財務會計人員作業方式，省去臨櫃辦理的時間成本，透過手機即可完成轉帳匯款、線上解匯和外幣換匯等金融服務，力助中小企業、新創公司提升營運效能。

同時，國泰世華「Global MyB2B」App版，亦可進行員工薪資撥轉，企業員工則可利用國泰世華「行動銀行APP」查詢電子薪資單。從企業端到員工端，提供更便利的薪資撥轉服務。

展望未來，國泰世華銀行將持續致力於台灣及各亞太據點間建構完善且綿密的金融服務網，開拓金融科技運用商機，尋求與區塊鏈金融、FinTech匯款等企業的合作機會，透過創新服務所構建的新型態商業模式，提供具時效性及競爭力的收付款解決方案，全方位滿足客戶多樣化金融服務需求。