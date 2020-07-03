玉山銀再爆理專監守自盜 金管會考量兩因素恐加重罰

玉山銀行今又傳出不肖理專挪用客戶資金，這已是玉山銀自今年2月被開罰後，再被爆出的第二起理專監守自盜案。金管會銀行局局長莊琇媛表示，玉山銀行有依照規定通報重大偶發，現在就要看玉山銀報過來的調查報告，如果涉案期間長達很多年，顯示的是銀行積弊已深，且玉山是否有確實實行今年上路的「理專十誡」，都是考量對玉山銀加重處罰的因素。

今傳出玉山銀高雄鳳山分行一名理專疑似因投資失利，違法挪用客戶資金上千萬元。銀行局局長莊琇媛今天證實，6月底玉山銀有向金管會通報重大偶發，至於涉案實際金額玉山銀仍在調查中，主要是理專被輪調到他行後，原本客戶發現帳戶有異常，主動向玉山銀檢舉，整起案件才爆發。

但玉山銀今年2月才因不肖理專挪用客戶資金3600萬元，遭金管會重罰1200萬元，事隔半年又爆發一起重大的不肖理專挪用資金案，是否有可能對玉山加重開罰？莊琇媛表示，首先要看玉山銀報過來的調查報告，如果該理專跟客戶不正當資金往來已經有很多年，這顯示的是銀行內部積弊已深，目前玉山銀正在針對該理專經手的案件都查核一遍，看問題到底是從何時開始。

另一個考量因素是今年上路的「理專十誡」，莊琇媛表示，玉山銀行有沒有按照理專十誡的要求去做，如果案發是在理專十誡之前，玉山銀內控與稽核是否盡到責任，內部控制措施是否好好執行，都是會考量的因素；且若此案是因理專十誡當中的理專輪調機制而爆發，也顯示理專十誡是一個好的控制措施。