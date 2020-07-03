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新光人壽擴大紓困 保單借款利率降息2碼

經濟日報 / 陳怡慈／即時報導

新光人壽體恤保戶，繼今（2020）年6月推出最低1%超低利率「防疫關懷」台幣保單借款專案後，7月再推「防疫紓困」保單借款利率調降2碼(0.5個百分點)專案，以協助保戶度過經濟難關。

新光人壽「防疫紓困」保單借款利率調降專案，辦理期間自2020年7月1日起至2020年8月31日截止，適用對象包括下列三類。

一、「已辦理保單借款」的防疫相關醫療人員。

二、已領取政府急難紓困補助者或貸款者。

三、受疫情影響而非自願性失業或放無薪假符合一定紓困資格條件之保戶。

只要提出政府紓困補助、貸款等各項相關證明文件並填具該專案約定書，其原保單借款利率自約定日期(辦理期間內)起半年內可減2碼，半年後恢復原保單借款利率計息。

該專案不得與其他保單借款優惠專案併用。

面對今年新冠肺炎大疫情，新壽始終站在保戶的立場，因應各種疫考，從商品面到服務面，推出各種保障關懷措施，包含開放18張現售健康險取消法定傳染病30日等待期，推出獨家空污保單新光人壽非常安心醫療終身健康保險，提供保戶規劃長期防護的創新選擇。

新光人壽也不定期推出低利率保單借款方案，陪伴保戶面對種種難關，新光人壽將持續秉持「光無所不在，心與你同在」的企業精神，提供更安全、貼心的服務。

保單 新光人壽

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