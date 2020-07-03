快訊

那指再創歷史高 台股跳空上漲百點突破11,900點關卡

7年前結梁子...難解瑜亮情結 馬斯克、貝佐斯從太空戰到地表

先找防禦、後尋反攻 新興債市迎接區間緩和彈力

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

根據最新統計，6月份風險性資產趨於震盪，疫情再起疑慮造成短線干擾，所幸未影響整體投資市場信心。富蘭克林華美投信表示，雖說新冠肺炎疫情對新興國家經濟與財政形成考驗，但隨著美國聯準會推出大規模購債計畫、無限QE寬鬆政策延續下，債市短線仍具反彈力道，而新興債市仍可見回升、僅是步調較緩和。

富蘭克林華美投信表示，對於基礎建設與醫療系統健全度較為落後的新興國家來說，新冠肺炎疫情潛藏著考驗，目前將持續關注市況發展，預期在新冠肺炎衝擊數個月後，新興國家可能將迎接某些投資契機進場的時點，像是待疫情掌握後的利空出盡區間反彈力道，或是經濟陸續解封下，搭配金融市場氣氛改善，相關新興國家主要貨幣兌美元普遍止貶回升，這些將是下半年至明年初可觀察的投資契機。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，現階段雖謹慎看待整體新興市場，不過仍可透過精選持債、以較低波動題材的布局策略，度過眼前基本面低基期階段，並等待下一波投資機會來臨。在風險評估上，仍需長期留意整體匯市與市場信心面連動，以及新興國家人口結構與展延外債的期限與比例，較可評估間接對市場的衝擊效應。

操作策略面上，張瑞明表示，現階段為了配置防禦型資產，將會持續採取提高流動性、降低對當地債市敏感度的新興貨幣避險機制，搭配短存續期、精選持債來建構投資組合。第二階段將依市場狀況，陸續尋找反守為攻的投資機會，或轉向低估資產：如新興貨幣、較長存續期債券、特定主權債或公司債等標的。展望後市，考量新興國家個別差異較大，除了精選債券機會外，也將觀察市場工具以追求總報酬極佳化為目標。

疫情 肺炎 債市

延伸閱讀

新興短公司債黑馬崛起 夏普值稱霸債市

美股：就業數據佳 三大指數均周四上漲 周線收紅

美佛州新冠肺炎單日新增破萬例 再創新高

全球高收債 中長線不看淡

相關新聞

台幣攻破29.6 熱錢衝「楊金龍防線」

資金行情熱度不減，在熱錢瘋狂湧入下，新台幣持續「強強滾」，近日盤中多次上攻央行防線，但尾盤皆被央行強硬拉回，昨新台幣兌美...

台股錢在燒、台幣衝29.5 外資股匯兩頭賺

熱錢愛台灣，新台幣匯率升勢煞不住，昨（2）日維持升勢，盤中強升1.67角，最高升抵29.445元，將升值金額壓縮至2.6...

雙多助攻 5月刷卡金額回升

受惠母親節及繳稅入帳利多，國人5月刷卡金額終於谷底回升，擺脫疫情衝擊。金管會銀行局昨（2）日公布5月信用卡業務統計，國人...

保德信出售案 耳語滿天飛

保德信國際人壽出售案上演比八點檔還精彩的「商戰」劇情。第一金控高層昨（2）日傍晚透露，台新金控對此案很積極，昨日上午有人...

券商業務員年齡下限擬鬆綁

法務部近日擬出「民法修正草案」初稿，打算把民法成年年齡，從現行的20歲下修為18歲。為促進青年就業，金管會證期局昨（2）...

5月銀行申設分行掛零

數位金融浪潮衝擊，金融機構申設分支機構案，今年5月銀行再度從缺，金管會昨（2）日公布上半年金融機構申設分支機構核准案，今...

一銀融資中小企 奪六大獎

第一銀行日前榮獲金管會頒發六座獎項殊榮，由主委黃天牧頒獎，並由一銀總經理鄭美玲代表領獎。一銀持續提供企業振興的經濟動能，...

中信金減碳 拿下能源管理卓越獎

面對全球資源耗竭壓力，中國信託金控因致力環境永續發展，近日榮獲聯合國工業發展組織頒發「2020年全球能源管理領導力獎」之...

國銀海外拓點 情鍾新南向

受兩岸關係緊張與新冠疫情影響，今年來國銀整體海外據點增加情況以新南向為主，截至今年5月底為止，整體國銀新增五家海外分支機...

金融公平待客 24家列前段班

金管會昨（2）日公布金融業公平待客原則最新評比結果，24家金融業列入對消費者最好的前20%，包括上海商銀、中信銀、一銀、...

美元後市 外銀看法分歧

在後疫情時代，外銀對美元後市看法分歧，渣打銀行則認為下半年美元繼續走弱，美元指數未來12個月可能還會下跌5%至7%；但滙...

匯銀主管：台幣超強 沒貶值理由

根據中央銀行資料，今年來新台幣累計升值1.76%，持續蟬聯「最強亞幣」寶座。匯銀主管分析，新台幣匯率看似升幅不大，實質上...

熱門新聞

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

哪些金融機構對消費者最好？金管會公布這24家

第一代長榮空姐清秀長相曝光 網讚：是我爸的少女時代

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

三倍券怎麼綁最划算？ 大數據揭信用卡人氣王「搜尋量爆衝」

三倍券用法超亂！ 搭客運退票、找零各家規定不一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。