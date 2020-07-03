3低1高新常態 鎖定特別收益擁股債息

疫情不僅翻轉了人們的生活，也讓金融市場失序，全球主要央行出手救市之下，多數資產第二季強勁反彈，然而，低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動已漸漸成為市場的「新常態」，安聯投信建議，展望2020下半年，投資人可鎖定第一流企業，擴大收益的守備範圍，納入以股利、債息兼具的「特別收益」為收益型資產配置的標的。

特別收益（Preferred Securities）是兼具股、債特質的證券，同一家企業發行的特別收益，因為資本結構不同，票息往往比一般債券和股票高，也為企業與投資人創造雙贏：對投資人而言，布局具投資等級信用評等的一流企業，也能擁抱如同高收益債的殖利率；對企業來說，發行特別股或是次順位債等「特別收益」籌資，符合法規要求，也避免稀釋股權。

即將在7月13日展開募集的安聯特別收益多重資產基金，基金經理人林素萍表示，環顧市場，全球負利率債券規模已突破12兆美元，全球總合債券利率更跌破1%，只剩0.95%，對於仰賴債券基金配息提供「被動收入」的投資人，要追收益並非易事。

林素萍建議，當全球主要央行紛紛祭出QE，今年資產購買量預計可能達到10兆美元，投資人不妨從更多類型的資產中，尋找收益機會，建議此刻可掌握三個錦囊：一、以美國資產為核心；二、享受收益，也要兼顧品質與可承擔的風險，選第一流的優質企業可以多一點安心感；三、單一資產恐波動不小，建議以多元資產平衡布局。

以安聯特別收益策略為例，主要是透過基本面研究，篩選「信用品質較高」的第一流公司所發行具價值的證券，在企業不同的資本結構中，發掘相對有利的收益，譬如當投資市場處於貨幣政策寬鬆、經濟成長穩健期，銀行、保險等金融機構，或是重要工業、製造業，預期有機會配發較為穩定的債息或股息，這些企業的永續債、特別股等特別收益證券將可受惠。

林素萍認為，特別收益擁有三大優勢：首先，特別收益幾乎可以和「一流企業」畫上等號，目前全球特別收益的規模逾一兆美元，比起2008年，規模成長已經超過一倍，從美銀美林固定利率特別證券指數來看，特別收益背後代表的企業，包括美國銀行、大都會人壽、富國銀行、摩根大通等巨擘。

第二，特別收益比特別股更「升級」，由於上月底傳出聯準會限制銀行股配發股息的消息，引發特別股波動，但林素萍指出，不論是著眼於配息、債券償還順位、CP值，特別收益都比特別股「全面進化」；回顧近十年風險事件如歐債危機（2011/5∼2011/9）、能源債違約 （2015/4∼2016/1）、中美貿易戰引發的下挫（2018/8∼2018/12）、新冠肺炎疫情 （2020/1-2020/3），特別收益表現也比特別股更勝一籌。

而第三個優勢，則是從收益型資產配置的角度來看，特別收益也特別「給利」，根據境外基金資訊公告平台，統計至今年5月底，國人持有的固定收益型基金達1.68兆元，其中高收益債就逼近7千億元，面對全球高收益債在首季跌跤，林素萍建議，投資人可考慮重整步伐，讓全球高收益債與特別收益「各配置一半」，從美銀美林指數來看，承受的波動降低約2成，最在意的報酬卻不用打折扣。

值得注意的是，儘管聯準會可能維持利率0%到0.25%至2022年，同時聯準會最新的預估也下調了經濟成長率與通膨，同時上調失業率，但放眼2021、 2022年美國經濟（GDP），可望揮別2020年全年衰退6.5%的陰霾，以2021年來說，預期將成長5%，2022年也有3.5%，林素萍解讀，隨著經濟復甦，資金也將迎接報復性反彈，從公債，逐漸流向高品質、優質企業所發行的證券，此刻不失為擁抱「特別收益」的良機。