減少碳排 中信獲能源管理卓越獎

面對全球資源耗竭壓力，中國信託金控致力環境永續發展，獲聯合國工業發展組織頒發「二○二○年全球能源管理領導力獎」的最高榮譽「能源管理卓越獎」。中國信託金控領先業界導入「ISO 50001能源管理系統」，能源管理績效整體提升百分之十六、減少碳排放五三一六公噸，在參選的全球四十六家企業中得到最高評價，不僅是台灣、也是全球第一家獲獎的金融業者。

主辦單位表示，中國信託金控獲獎關鍵之一為位於北市南港區的中國信託金融園區的各項環保節能設計。園區裝設總面積達六九九平方公尺的太陽能板；為減少能源耗損、溫室氣體排放與轉移尖峰需求量，設有雨水回收系統、冷卻樑板空調送風系統與儲冰系統；在材料及資源方面，以綠色採購使用森林管理委員會（ＦＳＣ）認證的環保紙類產品，並安裝地磅，有效控管廢棄物與回收物重量。

中國信託金控辦公空間不提供一次性紙杯與餐具，統一採用ＬＥＤ燈，並配有指向性燈具遙控器隨時調控燈光，自然照明採雙層玻璃幃幕，隔離紫外線與太陽熱能。金控子公司中國信託銀行每月檢討各分行節電幅度，並仿效總行節電計畫，如因應季節變化調整招牌燈的開關節制、結束營業前半小時調整空調等，將環境永續與節約能源落實辦公生活中。

中國信託金控二○一一年起接受經濟部能源局與台灣綠色生產力基金會輔導，導入「ISO 50001能源管理系統」，成為台灣首家獲此驗證的金融機構。中國信託金控各子公司及中國信託銀行全台分行皆通過英國標準協會頒發三項ＩＳＯ國際環境標準驗證，減少約十三點七座大安森林公園一整年的排碳量。