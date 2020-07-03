下半年 買黃金還是買美元？

近期新台幣走強，美元相對「便宜」，但渣打銀與滙豐私人銀行昨發布的下半年投資展望，皆預期美元下半年持續轉弱，渣打銀行甚至預估未來一年美元指數可望下跌百分之五到七，但看好黃金後市，預期黃金有機會挑戰歷史高點一九二○元。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，三月開始因恐慌關係，市場開始搶購美元，上半年疫情重創美國經濟，美元利差優勢也消退，加上各國相繼復工解封，預估美元下半年走勢呈現頹勢主要有三大因素：

第一，美經濟基本面優勢不再，疫情讓美經濟復甦充滿挑戰；第二，美元利差優勢消退，實質殖利率變負；第三，各國央行採取寬鬆貨幣政策，下半年經濟逐漸回復，削弱美元避險需求。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，下半年美元相對其他貨幣利差縮減，且美國繼續量化寬鬆，美元要轉強的空間有限，但美國經濟受惠寬鬆政策支持，經濟可望穩步復甦，美元大幅修正的風險仍有限。

但渣打銀看好黃金後市，陳太齡表示，全球貨幣政策極度寬鬆，不確定性帶來避險需求，且預估美元中長期走弱，這三因素帶動黃金後市，未來半年到一年黃金可望持續攀升到每盎司一八五○美元以上，且甚至有機會創下二○一一年的一九二○美元元歷史高價。

受到美元走弱影響，渣打銀相對看好歐元、澳幣、英鎊的後續走勢，預期歐元兌美元有機會挑戰一點一九元，英鎊兌美元可望反彈至一點三二元，澳幣可望扭轉長期跌勢緩步回升，預估未來十二個月澳幣兌美元有機會升至○點七四元左右。