聽新聞
test
0:00 / 0:00

下半年 買黃金還是買美元？

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
渣打甚至預估未來一年美元指數可望下跌5%到7%，但看好黃金後市，預期黃金有機會挑戰歷史高點1920元。 （路透）
渣打甚至預估未來一年美元指數可望下跌5%到7%，但看好黃金後市，預期黃金有機會挑戰歷史高點1920元。 （路透）

近期新台幣走強，美元相對「便宜」，但渣打銀與滙豐私人銀行昨發布的下半年投資展望，皆預期美元下半年持續轉弱，渣打銀行甚至預估未來一年美元指數可望下跌百分之五到七，但看好黃金後市，預期黃金有機會挑戰歷史高點一九二○元。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，三月開始因恐慌關係，市場開始搶購美元，上半年疫情重創美國經濟，美元利差優勢也消退，加上各國相繼復工解封，預估美元下半年走勢呈現頹勢主要有三大因素：

第一，美經濟基本面優勢不再，疫情讓美經濟復甦充滿挑戰；第二，美元利差優勢消退，實質殖利率變負；第三，各國央行採取寬鬆貨幣政策，下半年經濟逐漸回復，削弱美元避險需求。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，下半年美元相對其他貨幣利差縮減，且美國繼續量化寬鬆，美元要轉強的空間有限，但美國經濟受惠寬鬆政策支持，經濟可望穩步復甦，美元大幅修正的風險仍有限。

但渣打銀看好黃金後市，陳太齡表示，全球貨幣政策極度寬鬆，不確定性帶來避險需求，且預估美元中長期走弱，這三因素帶動黃金後市，未來半年到一年黃金可望持續攀升到每盎司一八五○美元以上，且甚至有機會創下二○一一年的一九二○美元元歷史高價。

受到美元走弱影響，渣打銀相對看好歐元、澳幣、英鎊的後續走勢，預期歐元兌美元有機會挑戰一點一九元，英鎊兌美元可望反彈至一點三二元，澳幣可望扭轉長期跌勢緩步回升，預估未來十二個月澳幣兌美元有機會升至○點七四元左右。

疫情 量化寬鬆

延伸閱讀

馬杜洛想提回黃金 英稱瓜伊多才是委內瑞拉總統

全球印鈔票救市、下個飆漲標的？渣打押黃金衝1920美元

審農田水利法 藍委議場播蘇煥智等人發言反對影片

渣打：黃金下半年可望挑戰歷史高點1920元

相關新聞

新台幣升勢如失速列車…熱錢來台股匯兩頭賺成最大贏家

根據中央銀行資料，今年以來新台幣累計升值1.76%，持續蟬連「最強亞幣」寶座。匯銀主管分析，新台幣匯率看似升幅不大，實質...

台幣攻破29.6 熱錢衝「楊金龍防線」

資金行情熱度不減，在熱錢瘋狂湧入下，新台幣持續「強強滾」，近日盤中多次上攻央行防線，但尾盤皆被央行強硬拉回，昨新台幣兌美...

金管會逮到二缺失 安聯人壽吃罰單

金管會今（2）日公告，安聯人壽辦理保險業務，違反保險法相關規定，依法處60萬元並處糾正。

下半年 買黃金還是買美元？

近期新台幣走強，美元相對「便宜」，但渣打銀與滙豐私人銀行昨發布的下半年投資展望，皆預期美元下半年持續轉弱，渣打甚至預估未...

減少碳排 中信獲能源管理卓越獎

面對全球資源耗竭壓力，中國信託金控致力環境永續發展，獲聯合國工業發展組織頒發「二○二○年全球能源管理領導力獎」的最高榮譽...

哪些金融機構對消費者最好？金管會公布這24家

金管會今（2）日公布金融業「公平待客原則評核機制」最新評比結果，24家金融業列入對消費者最好的前20%，包括國泰世華銀行...

信用卡方便卻不知不覺刷爆 網嘆：是雙面刃沒自制力別嘗試

「信用卡是很好的東西，但是自制力不足的人，這東西會變成害你的東西」，一名網友分享慘痛經驗，辦卡後虛榮心和慾望開始萌生，消費習慣也逐漸改變，到最後竟刷爆兩張卡成為卡奴，於是決定將手邊的信用卡全剪掉，並呼籲「若自制力不夠還是把卡停了吧」。

利差優勢不再 外銀一致推估美元下半年走弱　

近期台幣走強，渣打銀行與滙豐私人銀行在今天發布的下半年投資展望中，皆認為預期美元下半年將轉趨弱，渣打甚至預估為未來一年美...

國泰贊助雲門舞集 今年改採線上全球公演

每年七月國人引頸期盼的國泰藝術節-國泰雲門戶外公演，今年雖遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但國泰與雲門在一次次的會議和討論仍然決定「今年依舊公演，且因應疫情改以新型態舉辦」，以「線上演出」方式，邀請全球觀眾一同欣賞。

新台幣午盤升值1.3角 暫收29.482元

新台幣今（2）日午盤暫收29.482元兌1美元價位，大漲1.3角。

打造台灣成亞洲籌資中心 謝金河提三大方向

財信傳媒董事長謝金河認為，造就香港繁榮靠的兩大元素俱失，香港流出的資金可能朝新加坡、台灣轉進，正是打造台灣成為亞洲籌資中心的好時機，他同時是出三大方向，建議金管會可考慮加強國際板、強化台灣在私募基金的平台發展、及強化資本巿場效率。

台幣強升 將叩關29.6

台灣股匯市昨（1）日雙漲，新台幣盤中強升2.09角、攀至29.451元，接近前（30）日波段盤中高點29.423元，央行...

熱門新聞

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

哪些金融機構對消費者最好？金管會公布這24家

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

第一代長榮空姐清秀長相曝光 網讚：是我爸的少女時代

三倍券超商預購不是24小時 開放時間9時到22時

三倍券用法超亂！ 搭客運退票、找零各家規定不一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。