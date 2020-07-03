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台幣攻破29.6 熱錢衝「楊金龍防線」

聯合報 / 記者戴瑞瑤沈婉玉／台北報導
台幣持續「強強滾」，近日盤中多次上攻央行防線，但尾盤皆被央行強硬拉回。 圖／聯合報系資料照片
台幣持續「強強滾」，近日盤中多次上攻央行防線，但尾盤皆被央行強硬拉回。 圖／聯合報系資料照片

資金行情熱度不減，在熱錢瘋狂湧入下，新台幣持續「強強滾」，近日盤中多次上攻央行防線，但尾盤皆被央行強硬拉回，昨新台幣兌美元收廿九點五八六元，正式攻破中央銀行防線的廿九點六元，再度改寫逾兩年新高紀錄。根據中央銀行資料，今年以來新台幣累計升值百分之一點七六，持續蟬聯「最強亞幣」寶座。

台北股匯市昨同步上漲，台股收在一萬一八○○點之上，新台幣盤中也衝破廿九點五元關卡，勁揚一點六七角，新台幣兌美元匯率最高來到廿九點四四五元。尾盤央行出手調節，新台幣兌美元匯率收在廿九點五八六元，升二點六分，改寫逾兩年新高紀錄。

值得注意的是，今年以來人民幣、星元與韓元均呈現貶值，其中我主要貿易對手國韓元重貶幅度更達百分之三點七八，相形之下，我電子等出口業者相對處於弱勢。

新台幣匯率在過去三個月走勢極強，都是靠央行在尾盤控制，尾盤拉回似乎成為常態，央行前陣子力守廿九點六元，被視為為「央行防線」；近期好幾個交易日盤中都來到廿九點四字頭，尾盤央行都硬是拉回，但昨天熱錢突破央行防線，匯銀主管認為，央行昨天似乎有稍微「放手」，僅有些微干預讓新台幣別飆升的太猛。

但按目前趨勢來看，匯市交易主管認為，廿九點五元恐怕很難守住，甚至不排除有機會挑戰「楊金龍防線」廿九元整數大關。

今年上半年受到疫情影響，外資大舉賣超台股，依照過往新台幣應該貶值，但今年新台幣不貶反升。匯銀主管認為，新台幣強升主要是受到熱錢湧入影響，國內疫情趨緩股市回溫，台商回流與壽險公司的海外投資金額降低，熱錢湧入匯市，都是讓新台幣持續改寫兩年新高的原因。

在美元偏弱的預期下，市場態度觀望，台北及元太外匯市場成交金額僅九點三八億美元，交易相對清淡。展望未來，匯銀主管表示，雖市場不確定仍多，但各國央行大撒幣，加上國內防疫得宜，台股殖利率高等因素，使熱錢持續湧進台股，但因央行不希望新台幣升勢過猛，預期新台幣將持續緩步升值。

台股 疫情 外匯

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