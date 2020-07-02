數位金融浪潮來襲 今年5月銀行申設分行再度掛零

數位金融浪潮衝擊，金融機構申設分支機構案，今年5月銀行再度從缺，金管會今（2）日公布上半年金融機構申設分支機構核准案，今年5月只有信合社一家申請，台中二信獲准增設一處分社。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，今年5月計台中第二信用合作社一家信合社，申請在一般地區增設分支機構，經衡酌整體經濟金融發展情勢、申設地區的信合社密集度、全體信合社的均衡發展及該信合社財業務狀況等事項，核准其增設一處分社。

另外，金管會今年2月17日也已核准板信商銀在彰化縣田尾鄉及台中市石岡區等二個偏鄉，各增設一處分行。

金管會表示，為提高金融機構增設分支機構的彈性及推動金融服務普及性，已放寬金融機構得於每年5月及11月分別申請於一般地區增設分支機構，如果打算在偏鄉申設，則可隨時向金管會申請，且沒有財業務條件限制。

根據金管會資料，今年5月沒有銀行申請增設分行，去年5月也沒有銀行申請，去年11月則有二家銀行申請。

金管會表示，到今年4月底，本國銀行分支機構家數計3,404處，近年國內金融機構持續運用金融科技創新，除提高實體分行服務深度，也強化數位金融的完整性，多元貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務普及、多元。

金管會表示，現行國內分支機構的申設條件，可促進金融機構據點發展，普惠金融願景的落實。金管會也將督促金融機構履行發展普惠金融的社會責任，持續注重及滿足社會各群體需求，並積極融合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，以利全體民眾享有便捷的金融服務。