國銀今年前五月新增海外據點 新南向已占八成

受兩岸關係與新冠疫情影響，今年來國銀整體海外據點增加情況以新南向為主，截至今年5月底為止，整體國銀新增了5家海外分支機構（含辦事處與分行），其中光新南向就占了4家，比重高達八成。

據銀行局2日公布統計，最近三年多來，整體國銀海外版圖拓展，以2018年整體分支機構增加35個據點最多，其次是蔡英文當選後隔年2017年的20家，蔡英文第二次連任當選前的2019年最少僅15家而已。

其中新南向的部份增加數相對穩定，每年維持9~10家據點左右的增加速度成長，以2017年的新增10家最多，而今年前五月則新增四家，但因整體海外據點減少了，因此新南向占比重也大幅攀高，從去年底的比重六成，到今年前五月一舉提高至八成之多。

據銀行局統計，截至5月底為止，累計整體海外分支機構含新南向據點數為518個，其中屬於新南向國家的就有227點，占整體比重為43.8%，國銀相當看好東協貿易發展，今年來向金管會申請設立的據點依舊以新南向國家為多，若照這個趨勢不變，應該很快占比就會達到一半左右。

銀行局之前公布，儘管2020年新冠肺炎疫情衝擊全球，國銀申請新南向據點的數量與地點不減反增。2020年上半年共核准五家本國銀行設立六個海外分支機構，相較2019年全年僅四家國銀申請設立海外分支機構，申請家數更多，明顯看出國銀海外拓點計畫並未受到疫情影響而暫歇。這五家國銀分別是合庫銀、兆豐銀、北富銀、華南銀及台新銀行，據點則分別是越南、印尼、澳洲、泰國及柬埔寨。