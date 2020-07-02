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新台幣升勢如失速列車…熱錢來台股匯兩頭賺成最大贏家

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
新台幣匯率維持升勢，盤中強升1.67角，最高升抵29.445元；中央銀行尾盤施以「逆風操作」，將升值金額壓縮至2.6分，收29.586元，續創逾兩年新高，總成交量9.38億美元。圖／聯合報系資料照
新台幣匯率維持升勢，盤中強升1.67角，最高升抵29.445元；中央銀行尾盤施以「逆風操作」，將升值金額壓縮至2.6分，收29.586元，續創逾兩年新高，總成交量9.38億美元。圖／聯合報系資料照

根據中央銀行資料，今年以來新台幣累計升值1.76%，持續蟬連「最強亞幣」寶座。匯銀主管分析，新台幣匯率看似升幅不大，實質上卻是非常強勢的亞洲貨幣，累計升幅連避險貨幣日圓都望塵莫及；另外，人民幣、星元與韓元今年均為貶值，其中主要貿易對手國韓元重貶幅度更達3.78%。

外資金源源不絕匯入，新台幣匯率今（2）日維持升勢，盤中強升1.67角，最高升抵29.445元；中央銀行尾盤施以「逆風操作」，將升值金額壓縮至2.6分，收29.586元，續創逾兩年新高，總成交量9.38億美元。

對於新台幣匯率究竟會不會升破29元價位？資深匯銀主管說，價位很難講，得視國際情勢和外資動向而定，但可以確定的是，新台幣匯率目前仍為升值趨勢，中央銀行可以透過調節與作價延緩新台幣匯率的升值速度，但無力改變新台幣匯率的升值趨勢。

「新台幣匯率有什麼理由貶值？台灣現在就像台股的台積電，是績優股，外資當然會湧進來投資，不僅可以股匯兩頭賺，風險又比其他國家低，何樂不為」，匯銀主管說。

匯銀主管說，在央行前總裁彭淮南時代，新台幣匯率也曾升抵28.5元價位，而且恰好就是在美國實施量化寬鬆（QE）之際，可以說，只要先進國家大量印鈔，這些資金就會四處流竄尋找停泊站，而新台幣匯率之所以強勢，就是因為台灣防疫做得好、經濟基本面佳，被外資列為最佳投資去處。

至於熱錢是否有先炒匯、再炒股的情況，匯銀主管說，有沒有炒匯意圖很難說，但至少資金匯入後確實投入股市、而不是一直停在帳上，因此，新台幣匯率升值、台股指數上漲，外資就能股匯兩頭賺。

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