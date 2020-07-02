和泰汽車集團支持政府振興券 推優惠方案

和泰汽車集團全力支持政府振興券方案。今（2）日和運宣布推出持振興三倍券租車和運加碼回,饋20%；另外，TOYOTA品牌減輕買車消費者購車負擔，使用3000元振興三倍券，可抵1萬元購車金，再贈價值3萬元起的三大好禮。

和泰集團指出，隨著國內疫情緩和，旅遊解封，政府推出振興經濟政策，和運租車也積極響應國內旅遊發展，讓精打細算的消費者可以省下一筆旅費。包車4小時2000元起優惠，消費者可透過電話預約，乘車時將振興券交予司機即可。

除了暑期租車、包車優惠外，7月15日起至8月31日，持紙本振興券至門市，額外再享20%加碼折抵，但需以信用卡支付最低100元，其價值等同於三倍券面額的1.2倍，舉例，原本租金是台幣2500元，只要支付2000元振興券加上刷卡100元。

另外，推出租用指定車款54小時，最低2700元，除了振興券加碼20%回饋，和運租車更推出指定車款36小時及54小時振興券專案，以租用54小時的VIOS或YARIS來說，只要以振興券支付2500元，加上刷卡200元，等於以2700元，即可租用54小時車輛。

使用3000元振興三倍券，可抵1萬元購車金，再贈三大好禮，包括Panasonic旗艦級無線吸塵器組，約市價1.99萬元，5年14萬公里延長保固(連續準時定保送延保)，另外還有最高70萬高額零利率。