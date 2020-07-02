母親節牌照稅助攻 國人5月刷卡金額終見谷底回升

受惠5月母親節跟牌照稅入帳利多，國人刷卡金額終於出現疫情爆發以來首度谷底回升。據金管會銀行局今（2）日公布5月最新信用卡統計，國人5月刷卡金額2,147億元，較上月增加4.12%。

今年受新冠肺炎疫情延燒，衝擊國人消費，國人4月刷卡金額2,062億元，創下自2009年、近11年來最大衰退幅度，為金融海嘯以來最慘，5 月終於增加85億元。銀行局副局長黃光熙表示，主要是因為持卡人無論在量販、超市或影音娛樂消費有增加，應與5月一向是母親節旺季所致，此外牌照稅5月底前入帳，亦讓簽帳金額較4月略有增加。

不過據金管會銀行局統計5月最新信用卡統計，國人5月刷卡金額2,147億元，雖較上月回升，但跟去年同期相較，仍然衰退了19.86%，只是幅度有縮小，一反過去年年成長的態勢，主要因疫情衝擊旅遊、餐飲支出減少所致，不過在量販超市及影響娛樂則出現增加。 政府官員期待政府相繼祭出經濟振興方案，可望帶動國內消費循環再度上升。

不過相較於信用卡衰退，今年5月電子支付業者的代收付實質交易（小額消費）款項金額持續上升，5月已達到42.9億元，年成長達到22.57%，月成長逾15%。而電子支付帳戶間移轉金額與收受儲值款項年成長更達到2倍與2.5倍之多，逐月都有一、二成以上成長率，顯示國人使用電子支付、行動支付的習慣，受新冠疫情影響正在顯著改變。

整體電子支付使用人數已達到865萬餘人，此外街口支付5月使用人數達到251.5萬人，續居國內電支第一位，Line Pay一卡通的人數持續上升至236.8萬人，緊追在後。

此外，就個別發卡銀行來看，5月的「刷卡王」再度由玉山銀行拿下，刷卡金額達353億元，國泰世華銀340億元居次、中信銀近297億元排名第三。此外玉山銀以新發行6.8萬張的發卡量搶下「發卡王」寶座，中信銀亦超過6萬張居次。