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哪些金融機構對消費者最好？金管會公布這24家

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會。 本報資料照片
金管會。 本報資料照片

金管會今（2）日公布金融業「公平待客原則評核機制」最新評比結果，24家金融業列入對消費者最好的前20%，包括國泰世華銀行、一銀、國泰人壽及明台產險等，這些金融業除表揚外，未來也會列入新業務申請、金檢頻率等參考。

這是金管會第二年公布公平待客原則評比結果，前兩年都是公布評比好的金融機構名單，金管會主秘陳開元表示，第三年不排除公布評比不好的金融機構。

金管會表示，為瞭解金融業是否落實「公平待客原則」，今年對金融機構進行評比，評比結果，排名前20%的業者，銀行業有七家、證券業有六家、期貨業有三家、壽險及產險業各四家。

各業評比排名前20%的機構名稱，依筆劃順序，分別如下:

銀行業：上海商業銀行、中信銀、一銀、國泰世華銀行、渣打銀行、土銀及台企銀。

證券業：永全證券、北城證券、石橋證券、花旗環球證券、基富通證券及福勝證券。

期貨業：兆豐期貨、國泰期貨及華南期貨。

壽險業：中國人壽、第一金人壽、國泰人壽及富邦人壽。

產險業：明台產險、國泰世紀產險、富邦產險及新安東京海上產險。

國泰人壽 產險 期貨

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