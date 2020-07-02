信用卡方便卻不知不覺刷爆 網嘆：是雙面刃沒自制力別嘗試

「信用卡是很好的東西，但是自制力不足的人，這東西會變成害你的東西」，一名網友分享慘痛經驗，辦卡後虛榮心和慾望開始萌生，消費習慣也逐漸改變，到最後竟刷爆兩張卡成為卡奴，於是決定將手邊的信用卡全剪掉，並呼籲「若自制力不夠還是把卡停了吧」。

昨（1日）一名27歲的上班族在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，信用卡非常方便也很好過件，但他卻差點被這麼方便的東西害死，並提到當時在他辦了第一張信用卡後，心裡便開始萌生虛榮心及慾望，心想卡刷下去後東西就可以帶回家，於是逐漸開始改變消費習慣。

原PO表示他漸漸的開始花錢不知道節制，心想薪水還可以付得起最低繳款金額，於是便開始惡性循環，他提到至今三年每次都覺得「先買再說，反正下個月再付繳信用卡費就好」，這讓他在不知不覺中變成卡奴，更刷爆了兩張卡。直到前幾天原PO覺得「這樣下去不是辦法」，於是下定決心要剪卡。

原PO提到他心一橫直接把信用卡剪了、手機的信用卡付款資訊全刪了，更打電話去申請停卡，他表示雖然會有一陣子的生活比較難過，「但只要持續下去，一定可以把欠銀行的卡費通通繳清，也可以擺脫卡奴的這個名字，一開始會很難過，但撐過就海闊天空了」。

慘痛經歷讓原PO呼籲剛出社會的新鮮人「真的要節制」，並表示現金交易雖然普通，但也是最能知道自己還有沒有能力去負擔的方式，他也提到信用卡是很好的東西，但是自制力不足的人，這東西會變成害你的東西，「所以是人的問題，東西可以是好的，也可以是壞的，若自制力不夠的，還是把卡剪了、停了吧」。

貼文一出網友們紛紛留言「自制力不足就別辦卡」、「為什麼你考慮的是能還最低費用而不是全額？你給自己太寬容了」、「聰明使用累積信用還可以比現金便宜，前提是要懂用啦」、「信用卡是雙面刃」、「辦卡是為了累積信用，從沒繳過最低」，另外也有網友透露「沒自制力的人，去辦個郵局Visa金融卡，帳號裡面有多少錢才能刷多少，完全不會預支，且刷卡還有現金回饋」。