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經濟部限期補件、大同股東會改選有變數 股價漲逾6%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

大同（2371）因股東會爭議、個股遭主管機關打入全額交割股，昨（1）日股價跌停鎖死，今（2）日在主管機關強勢表態，股價開盤止跌後，盤中傳出經濟部要求該公司最慢在5日內補件股東會議事錄，市場預期股東會爭議短時間可望獲得解決，短線資金隨即進場搶短，此消息再激勵大同股價盤中一度大漲7.9%，收盤則是漲逾6%。

不願具名的市場資深分析師表示，大同今日的股價走勢，主要透露包括金管會、證交所、經濟部等主管機關硬起來，不同以往的態度，讓市場強烈感受到股東會改選一事仍可能生變，打入全額效割股也可望不久即獲恢復正常交易。

更重要的是，今日上午，經濟部更具體表示，大同公司在6月30日股東會當天就提交變更登記申請，但卻未附股東會議事錄，目前經濟部已經正式發文要求補件，並限期文到之後5日內需回覆。

市場普遍認為，若先前改選股東會結果生變，目前遭列入全額交割交易也可能很快解套，1日的爆量跌停，也可能快速漲回，也是吸引短線資金進場原因。

該名資深分析師表示，從籌碼面來看，台股長期以來，都會為數不少的資金，專門鎖定非基本面因素的重挫，鎖定利空解除、或鈍化時，快速進場搶進反彈波段，而此次主管機關的強勢表態，讓市場解讀，股東會爭議不會拖太久，尤其此案已成社會大眾關注焦點，因此，股價稍稍出現抗跌，短線買盤隨即全力搶進。

最後則是從基本面來看，該名資深分析師指出，由日前的友訊經營權換人來看，股價不僅沒有因為經營團隊換手而下跌，市場反而因此為公司未來營運出現更多期待，友訊股價在經營權換手後，走勢反而更強。

反過來觀察大同，該公司近10年來營運績效並不出色，公司長年沒有配發股利，因此，經營層能換手，未來營運有望優於現況之下，長線資金也可能藉此機會進場布局。

股東會 大同 經濟部

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