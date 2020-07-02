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國泰贊助雲門舞集 今年改採線上全球公演

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
雲門戶外公演年年吸引數萬人，今年遭逢新冠肺炎疫情衝擊，將以「線上演出」方式。圖／雲門提供
雲門戶外公演年年吸引數萬人，今年遭逢新冠肺炎疫情衝擊，將以「線上演出」方式。圖／雲門提供

每年七月國人引頸期盼的國泰藝術節-國泰雲門戶外公演，今年雖遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但國泰與雲門在一次次的會議和討論仍然決定「今年依舊公演，且因應疫情改以新型態舉辦」，以「線上演出」方式，邀請全球觀眾一同欣賞。

今年演出敲定7月18日週六晚上八點，透過國泰人壽及公共電視YouTube以及雲門YouTube和Vimeo頻道，同步線上首播2場精彩演出，舞碼有總監鄭宗龍的《毛月亮》，與《林懷民舞作精選》。其中《毛月亮》限時播出24小時至7月19日週日晚上八點，《林懷民舞作精選》一連播出七天至7月25日週六晚上八點。

今年欣逢國泰藝術節雲門戶外公演25周年，國泰和雲門舞集提到，要藉由網路科技的力量，把戶外公演推向國際，與全球觀眾在「雲端」相會，與全世界喜愛舞蹈藝術的朋友共賞雲門精湛的演出。

同時，今年的「國泰藝術節社區巡演-與雲門共舞」，也在8月前往五座城市的公共空間，繼續與觀眾以舞蹈不期而遇。今年國泰與雲門的合作更深化，特別是雲門舞集藝術總監鄭宗龍最新力作《定光》在疫情之際選在台灣舉行世界首演，國泰也加碼贊助在今年10月於國家表演藝術中心國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心演出。

此次演出的舞碼，其中鄭宗龍的《毛月亮》，創作理念來自月暈俗稱「毛月亮」，古人說「月暈而風」，暗喻事物即將轉變的徵兆，鄭宗龍以舞作提問：「我們身體在一個什麼樣的世代？它將走向哪裡？」獲LV路易威登藝術首獎的剪紙藝術家吳耿禎，聯手世界劇場設計大獎得主王奕盛，打造舞台上三座由139片LED組成的巨大螢幕，真實的舞者，在誇張卻虛擬的影像前起舞，冰島搖滾天團席格若斯（Sigur Rós）冷冽空靈音樂引導，在觀眾眼前展開一個荒誕奇異的小宇宙。Taipei Times讚譽「令人著迷的月球體驗。只能以極好來形容，保證值得一看再看。」《毛月亮》首演後備受國際矚目，已受邀前往巴黎演出。

此外，雲門創辦人林懷民先生退休前最後一次領導的戶外公演《林懷民舞作精選》，是他退休前的回顧展，演出《水月》《行草》《竹夢》《松煙》《稻禾》等令人叫絕的經典段落。

值得一提的是，今年線上播映除了國泰、公視及雲門平台，國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，以及臺北表演藝術中心等藝文場館紛紛支持推播。

國際藝術單位也共襄盛舉，包括倫敦舞蹈重鎮沙徳勒之井劇院（Sadler’s Wells Theatre）、鄭宗龍《毛月亮》音樂創作-冰島樂團席格若斯（Sigur Rós）等也會公開分享於他們的社群平台。

國泰人壽 林懷民 國家歌劇院

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