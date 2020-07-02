振興三倍券綁新光信用卡 最高回饋20%

新光銀行今（2）日表示，配合政府「振興三倍券」振興經濟政策，推出信用卡消費加碼優惠，前1萬5,000名登錄綁定新光信用卡的客戶，今（2020）年9月30日前符合振興三倍券回饋資格者，於7月1日至9月30日刷「單筆3,000元」，除拿到政府的2,000元外，可額外享有330元現金回饋，等同11%超狂回饋優惠，限量名額，愈早綁定消費可獲得的回饋愈高。

新光卡友除搭配振興三倍券加碼外，針對Apple Pay、Google Pay、台灣Pay、LINE Pay、街口支付、歐付寶、Pi 拍錢包、台灣大車隊APP等指定多元行動支付，卡友成功登錄並消費即依消費金額享加碼8%回饋，正附卡合併計算，每戶每月上限200元。

振興三倍券怎樣用最划算？新光銀行表示，卡友除了可參加振興券加碼活動，還可累加新光所有信用卡的既有優惠，例如：中元節活動檔期，使用全聯PXPay綁定新光信用卡消費可再獲得福利點數回饋。

前1.5萬名綁定新光信用卡的卡友，以新光寰宇現金回饋卡綁定行動支付消費，或是於國內指定通路刷世界卡消費，合計最高可回饋620元，換算最高可達20%回饋。

若使用新光悠遊晶緻聯名卡，於指定2.1%回饋的量販美妝通路(家樂福/大潤發/頂好/屈臣氏/康是美) 綁定指定行動支付消費，合計最高可回饋593元，換算回饋達19%，多重回饋簡單輕鬆到手。

新光寰宇現金回饋卡新戶，還可再享首刷禮300元及行動支付再加碼3%，共計回饋可達1,010元，加上政府振興券回饋2,000元，等同刷3,000元免付款再賺十元刷卡金。

新光銀行亦與台灣Pay合作，客戶選擇綁定台灣Pay領取振興三倍券退款，7月15日到12月31日，綁定台灣Pay掃描QR code消費(金融卡及信用卡合計)並達到振興三倍券回饋條件之前1,000名客戶，可享每人300元的回饋金加碼優惠。