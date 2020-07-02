威力彩頭獎上看12億 錯過這次可能要等八個月

已連摃40期的威力彩，今天頭獎上看12億元，不僅是今年最高的頭獎，也是睽違10個月，首次出現超過10億元的高額頭獎。

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至6月底已實施七期，累計開出66組端午加碼100萬元獎項，仍有34組100萬元尚未開出，本周五（7月3日）為端午「100組100萬元」加碼活動的倒數第三期開獎，彩迷購買7月3日開獎的大樂透，除了可以對例行開獎的億元頭獎外，還可以對當天加開的34組100萬元加碼獎項 。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，仍持續加碼中。

連摃期數高達40期的威力彩，本次頭獎上看12億元，是去年8月12日開出20.5億元頭獎以來，睽違10個月後首度出現超過10億元的高額頭獎。根據台灣彩券公司的資料統計，威力彩自2008年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後才開出的情形共發生過19次，相當於平均每八個月才會累積一次破10億元的高額頭獎，彩迷若錯過這次機會，也許下次要等到威力彩頭獎衝破10億元，還要再等八個月。