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打造台灣成亞洲籌資中心 謝金河提三大方向

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片

財信傳媒董事長謝金河認為，造就香港繁榮靠的兩大元素俱失，香港流出的資金可能朝新加坡、台灣轉進，正是打造台灣成為亞洲籌資中心的好時機，他同時是出三大方向，建議金管會可考慮加強國際板、強化台灣在私募基金的平台發展、及強化資本巿場效率。

謝金河最新臉書以「下一個避風港！」為題發文表示，在肺炎疫情肆虐下度過難熬的半年，2020年上半場結束，統計全球資本市場表現，美國道瓊工業指數下跌9.55%、標普500指數下跌4.03%、Nasdaq上漲12.09%、生技分類指數上漲13.49%、費城半導體指數上漲7.93%。

代表歐洲的德國股市下跌7.08%、亞洲的南韓下跌4.02%、日本下跌5.78%、新加坡跌19.6%、上海跌2.46%、深圳上漲14.65%，表現最突出；台股部分，加權指數下跌3.13%、摩台指數跌3.89%、OTC指數上漲7.16%，表現出色。

謝金河指出，受港版國安法衝擊下的香港股市，半年下跌3,762.66點，跌幅13.34%，儘管有騰訊、美團、阿里、網易、京東回港等撐住大局，但香港資金流失壓力不輕，香港恆生指數在全球的表現仍屬末段班。

他說，深圳有科技股撐大局，表現優於上海；台股則是內資勝過外資，美國則是新經濟企業掛帥。

謝金河分析，過去百餘年，香港繁榮靠的是法治與自由，如今這兩樣元素俱失，儘管中國政府一定力挺香港，但香港的味道會逐漸改變。未來從香港出來的資金，固定收益的財富管理，會以新加坡為重心，風險性資產投資，台灣會更有競爭力，「好好打造台灣成為亞洲籌資中心，此時正是好時機」。

謝金河同時提出建議，金管會可以考慮加強國際板，比中小企業板好，也許台灣可以考慮跟Nasdaq合作，因為美台產業鏈連結度高，台灣可以視為美國科技股延伸的第二市場，除了電子資訊產業，Nasdaq的生技產業也很活絡，兩相結合，對台灣會更有助力。

其次是可以強化台灣在私募基金的平台發展，謝金河說，過去的私募基金業者以香港為根據地，台灣可以深化這個業務，目前資金充沛，台灣的ETF動輒募到百億以上資金，可以考慮開放更多私募基金在台灣發展。

謝金河強調，第三則是為強化資本巿場效率，台灣的證交所可以考慮股票公開發行上市，港交所上市後，股價上漲超過40倍，成為最有戰鬥力的交易所，全球證交所幾乎都是股票上市公司，台灣的民營化動作遲緩，金管會可以積極思考台灣如何承接下一個避風港角色！

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