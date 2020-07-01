住商董座吳耀焜榮退 新團隊力拚明年底達千店規模

國內第一家不動產經紀業加盟連鎖體系「住商不動產」，董事長吳耀焜於今（1）日宣布正式退休，未來住商不動產與大家房屋合併而成的「住商機構」，將由原總經理陳錫琮接任董事長領軍，持續深化兩岸不動產經紀業經營，並建構線下實體通路與線上流通平台。

吳耀焜帶領住商40年，不僅開啟不動產經紀業店頭式連鎖經營的先河，也引領產業不斷的創新變革迄今，至今住商在兩岸，已建構完成線下實體店面通路與線上網路流通平台的連結、整合。

目前兩岸店數規模已達1,800家，預計今年年底即可突破2,000家以上，是國內「唯一」登陸成功的加盟連鎖品牌，深獲同業肯定。未來吳耀焜將以現任董事和榮譽董事長的身分，持續投入公益。

未來住商機構董事長將由原總經理陳錫琮接任，並同時兼任總經理。陳錫琮自2005年加入住商經營團隊，近15年的時間導入創新的營運管理模式，持續提升營運效能。

陳錫琮指出，未來將延續原有住商既有的企業文化，也將致力於提高加盟店的營運績效與服務品質，透過科技工具促使開發速度加快，並打造加盟店與同業間的流通平台，達到快速成交的目的。

在中長期規劃上，陳錫琮表示，住商機構旗下住商不動產與大家房屋雙品牌，預估2021年底之前，能達到台灣超過1000店的規模，同時住商中國也將突破3000店，成為台商橫跨兩岸，不動產經紀業第一大品牌。