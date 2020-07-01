聽新聞
test
0:00 / 0:00

防二波疫情風險 明台產險推三合一傷病險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
因應疫情肆虐，三井住友海上集團明台產物保險推出新三合一「傷病の好險」防疫保單。示意圖／Getty Images
因應疫情肆虐，三井住友海上集團明台產物保險推出新三合一「傷病の好險」防疫保單。示意圖／Getty Images

新冠肺炎疫情燃燒全球，台灣雖自4月中起未再有本土確診案例並逐步解封，但國際間疫情仍在延燒，第二波疫情恐怕現在才要開始。因應疫情肆虐，三井住友海上集團明台產物保險推出新三合一「傷病の好險」防疫保單，保障範圍包含法定傳染病、突發傷病及重大傷病等三大類。

確診法定傳染病、入住負壓隔離病房、更甚至因感染致成重大傷病皆屬保障範圍，而且免體檢即可投保，海內外均有保障。

本世紀接踵發生SARS、流感及近期的新冠肺炎，傳染擴散性強，對健康、生活品質影響深遠。台灣雖因長達二個多月沒有新冠肺炎本土確診病例而進入防疫解封新生活，但全球通報的新增確診仍不斷增加，疫情蔓延至今確診病例逾1,000萬人。

世界衛生組織於今年6月19日提出警告，全世界已進入新冠肺炎疫情「新危險階段」，對新冠病毒仍需保持高度警惕。

面對新冠肺炎第二波疫情來勢洶洶，明台產險推出新三合一防疫保單傷病の好險，保障法定傳染病、突發傷病及200多項重大傷病等三大類。

三井住友海上集團明台產物保險個人保險暨銷售本部資深副總柳元祥表示，以傷病の好險專案三為例，保戶萬一被確診新冠肺炎，即可領取法定傳染病關懷慰問保險金

治療期間包含急診費用、入住負壓隔離病房皆能申請理賠，住院天數達90日以上還能一次領取特別慰問金100萬元，若因呼吸衰竭使用葉克膜達21天以上，即符合全民健康保險重大傷病範圍，另可領取重大傷病保險金60萬元。

根據衛生福利部統計2019年國人十大死因，依死亡率排序，2019年十大死因依序為：惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

除了保障新冠肺炎這樣的嚴重特殊傳染性肺炎之外，傷病の好險也保障如癌症等200多項重大傷病及如腦中風等突發疾病。

另外，考量事故傷害中有近五成與運輸事故相關，傷病の好險特別將交通意外事故所造成身故或失能納入保障範圍，提供國人更完整的保險選擇。

肺炎 保險金 疫情

延伸閱讀

中印邊境緊張 印準軍事部隊逾2500人染疫引憂

疫情趨穩 馬來西亞7月逐步全面恢復上課

前衛生署長憂防疫四大隱憂 陳時中說明下半場規劃

新加坡再添215人染新冠肺炎 10社區病例4境外移入

相關新聞

壽險291張保單利率變動 儲蓄險進入新戰國時代

壽險業者昨（1）日公布最新7月宣告利率水準，各家公司步調不一、各幣別保單有不同調整，約291張保單利率變動，但各保單利率...

台幣強升 將叩關29.6

台灣股匯市昨（1）日雙漲，新台幣盤中強升2.09角、攀至29.451元，接近前（30）日波段盤中高點29.423元，央行...

國泰金：金融整併時機到了

國泰金總經理李長庚昨（1）日參加「國泰服務生態圈夥伴日記者會」，提到台灣在新冠肺炎疫情輕微，像1997年亞洲金融風暴時也...

投資型年金險 網路可賣

金管會昨（1）日表示，因應民眾退休規劃，已修正保險業辦理電子商務應注意事項，增列「投資型年金險」可作為網路投保標的，民眾...

凱基銀績優 奪創新商務獎三殊榮

開發金控旗下凱基銀行昨（1）日獲頒《創新商務獎》「最佳商業模式創新金獎」、「最佳產品創新金獎」及「評審團大獎」等三大獎項...

元大壽便民 理賠聯盟鏈服務上線

為鼓勵保險業創新服務，元大人壽參與11家保險公司運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全/理賠聯盟鏈」服務，今年7月1日正式上線...

證交所線上引資 回響熱

臺灣證券交易所與永豐金證券共同合辦，主題聚焦5G產業，以及ESG優良企業的「Taiwan Double Good」線上引...

大昌證 補選董事

大昌證券昨（1）日召開股東臨時會，會中補選一席董事，並通過監察人黃炳嘉解任案；大昌證券董事長莊輝耀表示，公司未來將專注本...

因應資本市場雙語化 證交所鼓勵發布英文重大訊息

臺灣證券交易所表示，因應資本市場雙語化，編撰「上市公司英文重大訊息常用詞彙及參考案例」，除供強制適用者參考使用外，同時鼓...

美元賣壓退潮 新台幣區間偏升續創逾2年高位

出口商結束月底拋匯，美元賣壓終於可以暫時退潮，新台幣兌美元今天回歸平靜，呈現區間偏升，收盤收29.612元，升4.8分，...

「三低一高」成市場新常態 基金經理人提三錦囊妙計

新冠肺炎疫情造成金融市場失序，全球主要央行紛紛出手救市，多數資產第2季強勁反彈，但低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動...

壽險新制7月上路 保費恐漲三成、體檢機率大增

今年7月1日起，有三項與保戶切身相關的壽險新制上路。分別是責任準備金利率調降、利率變動型保單宣告利率平穩機制、及壽險門檻法則。

熱門新聞

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

想到全聯、屈臣氏領三倍券該怎麼辦？ 經濟部這麼說

三倍券網頁、超商預購都卡卡 蘇貞昌：馬上就會處理好

夏普跨足美妝百貨 收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰

公股行庫促銷三倍券 最高回饋4,300元這樣算出來的

三倍券買起來！半天32.1萬人預購紙本、28.6萬人數位綁定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。