防二波疫情風險 明台產險推三合一傷病險

新冠肺炎疫情燃燒全球，台灣雖自4月中起未再有本土確診案例並逐步解封，但國際間疫情仍在延燒，第二波疫情恐怕現在才要開始。因應疫情肆虐，三井住友海上集團明台產物保險推出新三合一「傷病の好險」防疫保單，保障範圍包含法定傳染病、突發傷病及重大傷病等三大類。

確診法定傳染病、入住負壓隔離病房、更甚至因感染致成重大傷病皆屬保障範圍，而且免體檢即可投保，海內外均有保障。

本世紀接踵發生SARS、流感及近期的新冠肺炎，傳染擴散性強，對健康、生活品質影響深遠。台灣雖因長達二個多月沒有新冠肺炎本土確診病例而進入防疫解封新生活，但全球通報的新增確診仍不斷增加，疫情蔓延至今確診病例逾1,000萬人。

世界衛生組織於今年6月19日提出警告，全世界已進入新冠肺炎疫情「新危險階段」，對新冠病毒仍需保持高度警惕。

面對新冠肺炎第二波疫情來勢洶洶，明台產險推出新三合一防疫保單傷病の好險，保障法定傳染病、突發傷病及200多項重大傷病等三大類。

三井住友海上集團明台產物保險個人保險暨銷售本部資深副總柳元祥表示，以傷病の好險專案三為例，保戶萬一被確診新冠肺炎，即可領取法定傳染病關懷慰問保險金。

治療期間包含急診費用、入住負壓隔離病房皆能申請理賠，住院天數達90日以上還能一次領取特別慰問金100萬元，若因呼吸衰竭使用葉克膜達21天以上，即符合全民健康保險重大傷病範圍，另可領取重大傷病保險金60萬元。

根據衛生福利部統計2019年國人十大死因，依死亡率排序，2019年十大死因依序為：惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

除了保障新冠肺炎這樣的嚴重特殊傳染性肺炎之外，傷病の好險也保障如癌症等200多項重大傷病及如腦中風等突發疾病。

另外，考量事故傷害中有近五成與運輸事故相關，傷病の好險特別將交通意外事故所造成身故或失能納入保障範圍，提供國人更完整的保險選擇。