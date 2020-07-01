三倍券預購綁定破百萬！超商、信用卡最受歡迎

三倍券今（1）日開放預購、綁定，而且民眾很給力，可說是強強滾！根據經濟部中企處最新統計資料顯示，今（1）日下午四點，紙本實體券預購已達66,7415份，數位綁定人數則為45,6500人，總數已突破百萬人達112萬3915人。

三倍券今（1）日上午9時起正式開放民眾數位券綁定及紙本實體券預訂，經濟部原預估紙本實體券仍受5成民眾青睞，而首日超商預購和數位綁定人數，紙本和數位則各佔59.38%和40.62%。

其中紙本實體券預購，仍以超商事務機為主達566,137人，三倍券官網預購則為101,278人。至於數位綁定則以信用卡最受青睞有324,258人，電子票證則有28,879人，行動支付亦有103,363人。

中企處表示，未來將在振興三倍券專區定時公告人數成長情形，預計每日的上午11時和下午4時公布。