好福利！滙豐宣布 產假12周增至16周、陪產假10天

滙豐(台灣)商業銀行(下稱「滙豐台灣」)宣布於2020年7月1日起全面提升員工福利，包含延長產假至16周(原本為12周)、陪產假至10個工作天(原本為5個工作天)，並領先同業提供等同產假長度之16周全薪收養假，不僅大幅優於國內勞基法規定，且亦適用於同居伴侶的家庭組成型態，力求打造最佳工作場所，並持續致力於推動多元與包容(diversity and inclusion, D&I)價值觀。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「員工是我們最重要的資產。我們以同仁的福祉為出發點，力求提供各種資源與方案來支持同仁的職涯抱負，並滿足其個人生活上的需求。我們相信，確保員工受到重視、尊重及獲得支持，能協助其發揮潛能，不斷成長，進一步提升他們對客戶及社區的服務；我們也期望透過這次福利的提升，在同仁們迎接新生兒時給予更多的支持，並協助其調整工作與生活間的平衡。」

滙豐台灣女性員工比例超過七成，而管理職級的女性主管比例亦超過六成。滙豐(台灣)商業銀行人資長陳慧珠認為，透過產假周數的增加，能讓女性同仁有更多時間調養身體，逐步調整步調至恢復工作的最佳狀態；而陪產假的增加亦可讓同仁在配偶或同居伴侶生產後，有更多時間分擔育兒的責任。

滙豐台灣亦實施「無差異化福利制度」，提供員工的同居伴侶(包含同性或異性伴侶)等同眷屬等級的福利，包括提供醫療補助、可參與員工協助方案以及公司舉辦之活動等；而同居伴侶關係中的員工在陪產假、喪假等假別等同適用法定配偶之相關辦法，更提供員工等同產假長度之16周全薪收養假。

力求將D&I價值觀實踐於員工福利與公司文化之中，滙豐提供「彈性工作方案」讓有需要的台灣同仁可申請調整工作模式，以兼顧家庭狀況等其他需求；而為響應集團於六月推出的24 Hours of Pride活動，滙豐台灣超過一百位主管與同仁在線上會議中排出愛心手勢，一同展現對於 LGBT+社群與D&I精神的支持。