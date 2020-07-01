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影／國泰金總座李長庚：天下大亂對善用機會者形勢大好

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

國泰金總經理李長庚今（1）日下午參加「國泰服務生態圈夥伴日記者會」，提到台灣在新冠疫情下雖然疫情輕微，上次1997金融海嘯時也幸運逃過一劫，但不夠痛就痛失轉型的決心」因此喪失整合機會。

李長庚說，上次亞洲海嘯後所有亞洲國家金融整頓整合非常快速，只有台灣牛步化，他舉新加坡DBS星展銀行為例，1997年金融海嘯時放款、總資產等條件跟兆豐金、三商銀差異不大，但是二十幾年下來，光星展銀一家銀行的獲利，就超過台灣所有銀行的總和。雖然疫情衝擊下對台灣生活影響較小，夠幸運沒有「大幅度被顛覆」，但「不夠痛就痛失轉型的決心」。他說全世界每次大變動都會出現新的典範、新的常態跟新的贏家，當大家都很痛苦時，天下大亂但某些懂得善用機會的人，型勢大好。

「利率低到這種程度，沒錢好賺，何不整併完大家獲利更好、利潤更多，這個現象也會在台灣產生」李長庚說，他說因為三大因素，包括低利率、疫情加上數位轉型這三大關鍵，他相信這個Timing（金融整併時機）已慢慢在到來。

金融海嘯 疫情 長庚

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