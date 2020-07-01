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新台幣午盤大漲1.9角 暫收29.47元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新台幣兌美元午盤以29.470元兌1美元暫收，強彈1.9角。報系資料照
新台幣兌美元午盤以29.470元兌1美元暫收，強彈1.9角。報系資料照

股市火紅，國際熱錢持續湧入，即使時序進入第三季的第一個交易日，新台幣仍持續飆漲，早盤以29.630元升值3分開盤，隨即展現強勁上攻力道，盤中一度狂漲2.09角，觸及29.451元價位，午盤以29.470元兌1美元暫收，強彈1.9角。

延續本周以來新台幣盤中強勢上漲格局，今（1）日開盤不到15分鐘，即已飆升達1.9角 ，連續第三天升破目前市場解讀的總裁楊金龍防線29.5元價位。相較於日圓升值約0.29%，韓元貶0.2%左右，人民幣的持平表現，今天早盤新台幣升值幅度超過0.64%，強勢姿態為主要亞幣表現第一強。

以昨天央行在午盤、尾盤兩度出手穩定匯價來看，央行維持匯市動態穩定的態度明確；但今天午盤新台幣竟大漲1.9角，是央行放手了嗎？

匯銀人士表示，昨天是月底，央行兩度出手，讓出口商有個價格可以賣美元，但今天月初，出口商在市場上的交易金額少很多，上午主要是外資的美元賣壓；至於放手讓新台幣暫收在29.47元，也不需要解讀為央行放手，因為若按照昨天的市場交易行情，今天早盤的匯價，只能說是回到昨天差不多的水準。

新台幣 央行

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