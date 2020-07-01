群益證捐血邁入13周年 擴大公益獻愛心

群益金融集團「群起獻愛心 傳遞幸福公益」今年正式邁入第13年，今（1）日於台北總公司舉辦捐血活動開跑記者會，展開全台的捐血活動。群益金鼎證券董事長王濬智表示，群益金融集團持續13年不間斷地辦理捐血活動，就是希望能號召更多民眾挽袖捐血，尤其在後疫情時代，捐出自己的熱血更加具有意義，希望此次募集總捐血袋數能夠突破以往，為台灣貢獻心力。

今年上半年受疫情影響，捐血量較往年減少，加上從各地返台的國人須暫緩捐血28天，更讓血庫存量雪上加霜。群益金融集團在疫情趨於平緩之際，展開捐血活動，涵蓋北中南一共18個捐血熱點，自7月1日起至10月3日止，以「群起獻愛心 傳遞幸福公益」為號召，擴大公益合作，舉辦捐血活動，並認購社福團體禮品，凡捐血民眾皆能獲得精美好禮，希望大家能夠踴躍捐血，期望今年能達成1,500袋的捐血目標，為台灣盡一分心力。

為了讓公益愛心加乘，群益與信望愛智能發展中心合作，認購愛地球環保杯袋、台灣製無染方巾及艾抹草平安皂做為禮品，民眾於指定地點捐血即可獲得信望愛智能發展中心乙份，捐血獻愛的同時，也協助身心障礙者開啟不一樣的夢想生活。另外，活動期間至群益金鼎證券臉書粉絲團完成指定任務，還有機會獲得百元禮券。