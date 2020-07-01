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投資人風險偏好回溫 留意亞洲貨幣3Q走勢
今年第2季新台幣兌美元匯價升值1.96%，在亞洲貨幣中排名第四，次於印尼盾、泰銖及星幣的12.54%、5.96%、1.99%，但高於主要出口競爭對手國韓元及人民幣的1.18%、0.26%。
國內大型法人機構表示，若以一個月期NDF匯價做基準，新台幣第2季升值幅度則達到2.67%，漲幅則明顯擴大許多；若以去年底為比較基礎，新台幣升值幅度達到1.48%，其餘亞洲貨幣都呈現貶值，幅度介於1.6%~5.9%，與日元（升值0.6%）並列雙強的態勢，反映台灣經濟基本面穩健的趨勢。
展望第3季，新台幣匯率升值幅度將遭遇到一些短期干擾，主要來自於股利發放後，外國投資人將部分資金匯出的影響；惟美歐等主要央行仍維持極度寬鬆政策模式，美元長短期利率維持在低檔，此舉有望引導外資回流新興市場，再搭配上美中摩擦與香港的議題，國人境外資金料將進一步返鄉，有望抵銷相關不利因子；在此大環境下，預期新台幣緩步升值的方向不致立即扭轉。
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