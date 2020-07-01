熱錢湧入 台幣盤中叩關29.4

國際資金派對湧現，熱錢昨天大舉湧入台灣，估計湧入逾四億美元，加以出口商月底拋匯需求湧現，新台幣升勢快擋不住，盤中狂升二點○二角、至廿九點四二三元、破前一天高點，連續兩天盤中創逾兩年新高，直接往廿九點四元叩關。

昨天一早美元賣壓就沉重，加上出口商月底持續拋匯，匯市交易員指出，外資看好台灣利率環境在全球貨幣寬鬆政策下仍有吸引力，盤中不到十一點，新台幣一口氣升值二點○二角，眼看要叩關廿九點四元整數關卡。昨天央行罕見出手拉午盤，午盤收盤時新台幣由升轉貶至廿九點六六五元、貶值四分。

但午後熱錢持續湧入，新台幣再度升值逾一點三角，央行尾盤再度關切，才力保新台幣先守住廿九點六元關卡，終場新台幣由升轉貶、收在廿九點六六元。

由於央行出手，硬生生將新台幣從最大升值二點○二角，壓至貶值三點五分，總成交量爆量至十七點八三五億美元，外匯交易員說「（央行）這次真的是硬了，就是要讓新台幣收貶」。

不過，匯銀主管說，這波熱錢湧入，新台幣匯率短期內將有可能升破廿九點四元、下波關卡將先守廿九點二元。

亞洲匯市熱錢派對下，央行統計顯示，六月主要亞洲貨幣除日圓外、全面對美元升值，其中泰銖成亞幣升值領頭羊，單月升值幅度高達百分之三點○三，台灣貿易對手國韓元單月升幅更強、高達百分之二點九五，東南亞國家貨幣也表現強勁，印尼盾升幅達百分之二點四九，人民幣則升幅百分之一點○一。新台幣匯率六月也累計升值三點七二角，升幅達百分之一點二五。