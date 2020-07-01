國銀5月獲利下滑10%

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導
圖／經濟日報提供
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疫情陰影未除，本國銀行獲利出現暴起暴落，4月獲利比前一個月暴增67%，但5月獲利卻轉為比4月大幅衰退10.5%，使得今年前五月國銀獲利減幅再度擴大。

金管會昨（30）日公布國銀最新營運概況，金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年5月底止，本國銀行放款餘額30兆6,277億元，較上月底增加2,421億元。

逾放金額為749億元，較上月底增加12億元；逾放比率為0.24%，與上月底及去年同期相同。

在獲利表現方面，今年5月單月國銀稅前盈餘272億元，比4月大幅減少10.5%，若跟去年同期相比，也衰退17.8%。

根據金管會資料，4月國銀獲利表現亮眼，比3月暴增67%，5月卻比4月衰退10.5%。

對於5月獲利為何衰退？黃光熙表示，主要是疫情對市場、經濟的影響，加上各國疫情變化，是否再有第二波疫情等，對心理、景氣都可能造成影響，後續要再持續觀察。5月單月獲利的減少，以投資淨收益減少最多。

由於5月獲利表現不佳，使得今年前五個月，國銀獲利僅1,386億元，比去年同期衰退13.8%，衰退幅度大於今年前四月的12.8%。

黃光熙表示，今年前五月獲利衰退原因，主要是受到疫情影響，國內外金融市場波動，使得國銀投資評價減少，及海外分行利息淨收入減少，加上備抵呆帳提高等因素所致。

至於國內外分行獲利表現，今年前五月，除國際金融業務分行（OBU）及大陸分行獲利有成長外，其餘國內總分行及海外分行獲利都減少，分別比去年同期衰退17.8%及34.2%。

至於OBU及大陸地區分行獲利，則分別比去年同期成長2.2%及19.2%

對於大陸分行獲利成長原因？

黃光熙表示，跟投資收益增加及備抵呆帳提列減少有關。

此外，5月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為563.14%，較上月底減少8.70個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

疫情 金管會

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